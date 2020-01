Update bringt Legenden der See zu Sea of Thieves

Rare bricht 2020 in unbekannte Gewässer auf, denn die über 10 Millionen Spieler des Action-Adventures dürfen sich auf neue Inhalte für Sea of Thieves freuen. Das Update "Legends of the Sea" ist ab sofort auf PC und Xbox One verfügbar und bringt zahlreiche kosmetische Gegenstände zurück ins Spiels. Goldhungrige Piraten werden mit einigen verlockenden Angeboten gelockt, da im Handelszentrum frische Waren zu finden sind (darunter auch femininere Kleidungsoptionen und Farbvariationen). Natürlich haben sich die Ganoven im Schwarzmarkt auch etwas davon abgezwackt, die solltet ihr also ebenfalls aufsuchen.

Ansonsten erwarten uns im Januar besondere Beutetruhen und Änderungen am Arena-Wettbewerb. Zuvor konnte man Arenakämpfe innerhalb eines Sturms starten, doch neuerdings ist der Arenabereich prinzipiell von solchen Begebenheiten verschont (es sei denn, das Wetter wechselt dynamisch im Verlauf der Partie). Außerdem sinken Schiffe im abgegrenzten Bereich schneller, sodass ihr nicht so lange auf einen Respawn warten müsst. Wer sich bis zum 22. Januar, um 16:00 Uhr in das Spiel einloggt, erhält zusätzliche kosmetische Belohnungen.

Übrigens hat es ein weiteres Andenken an ein alten Spiel von Rare in Sea of Thieves geschafft: Das Abenteuer Kameo: Elements of Power aus dem Jahr 2005 wurde im Zuge des Titelupdates Legends of the Sea als kosmetische Galionsfigur für euer Schiff umgesetzt. Ist doch schön, dass der Entwickler bei all dem Rum nicht die eigene Vergangenheit vergessen.

Quelle: Destructoid.