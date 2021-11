Update behebt zum Start von Battlefield 2042 eine Reihe von Problemen

HQ

Heute erscheint das neue Battlefield 2042, das es in diesem Jahr ganz besonders schwer zu haben scheint. Die Spiele verursachen anfangs immer besonders viele Probleme, doch die diesjährige Installation wird darüber hinaus vom Halo-Infinite-Mehrspieler und dem jüngsten Call of Duty: Vanguard auch noch arg in Bedrängnis gebracht. Weil Dice den Shooter bereits Anfang des Monats verschiedenen Spielern und Vorbestellern zur Verfügung gestellt hat, konnten sie zum offiziellen Veröffentlichungsdatum aber immerhin ein kleines Update bereitstellen, das die schlimmsten Unebenheiten zu beseitigen versucht.

In den Patch-Notes wird beschrieben, dass das sogenannte "Rubber Banding" reduziert werden konnte, das im Online-Spiel auftritt, wenn der Informationsaustausch zwischen Spielern und Servern gestört wird (ihr bemerkt das daran, dass sich Charaktere herumteleportieren). Gleichzeitig haben die Entwickler wohl auch versucht, die Performance auf der größten Karte des Spiels, Breakaway, zu optimieren.

Das jüngste Update benennt zudem einen Skin für einen Operator um, weil die ursprüngliche Bezeichnung ein Hinweis auf russische Soldaten auf der Krim war, die ukrainische Spieler angriff. Die vollständige Liste der Aktualisierungen und Anpassungen findet ihr hier und unsere Kritik zum Spiel, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.