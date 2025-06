Cyberpunk 2077 Update 2.3 wurde verzögert

HQ

CD Projekt Red kann anscheinend nicht aufhören, Cyberpunk 2077 zu aktualisieren. Das Spiel, das nach der Erweiterung Phantom Liberty angeblich fertig ist, hat im Laufe der Jahre konstanten Support erhalten, so sehr, dass immer noch große Updates geplant sind, wobei das nächste ursprünglich am Freitag erscheinen sollte.

Das wird auch in Zukunft nicht mehr der Fall sein, denn der polnische Entwickler verrät, dass Update 2.3 sich verzögert hat und nun später als erwartet eintreffen wird. Der genaue Grund für die Verzögerung wurde nicht genannt, aber uns wurde gesagt, dass es daran liegt, dass CDPR "etwas mehr Zeit braucht, um sicherzustellen, dass wir damit zufrieden sind".

Was das Update betrifft, so wird es ungefähr die gleiche Größe wie Update 2.2 haben, was bedeutet, dass es viele Optimierungen, Anpassungen, Korrekturen und behobene Fehler geben sollte.