Update 1.4 gestattet Dates beim Windblumen-Frühjahrsfest in Genshin Impact

Am 17. März wird Genshin Impact auf Spielversion 1.4 aktualisiert, denn der Frühling erhält Einzug in Teyvat. Entwickler MiHoYo bläst Pusteblumen in die Luft und feiert den Valentinstag - zumindest wenn ihr bereits Abenteurerrang 20 erreicht habt und die Archon-Quest "Song of the Dragon and Freedom" abgeschlossen habt.

Im neuen Windblumen-Festival werdet ihr die Figuren Barbara, Noelle, Bennett und Chongyun daten können, falls das etwas ist, das ihr tun wollt. Ob sie euch am Ende abblitzen lassen, hängt MiHoYo zufolge von euren Entscheidungen ab. Ihr solltet euch also von eurer besten Seite zeigen.

Weiteren Spaß gibt es während des Festivals in Form von Geschicklichkeitsminispielen, wie Schießübungen, Rhythmus- oder Plattforming-Herausforderungen. All diese Aktivitäten könnt ihr auf vier Schwierigkeitsstufen probieren, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Außerdem gibt es einen Event-Dungeon namens „Peculiar Wonderland" mit zufälligen Feinden und einem Bosskampf.

Abgesehen davon wird die Hauptgeschichte rund um die Abyss Order fortgesetzt. Mit einem Charakter namens Dainsleif stellt ihr euch einem neuen Feind, dem Abyss Herald, um mehr über die Hintergründe des Stormterror-Komplotts zu erfahren. Eine neue Spielfigur wird es auch geben, die Eiskämpferin Rosaria mit ihrer mächtigen Lanze. Sie ist ein Vier-Sterne-Charakter, den ihr im Shop kaufen müsst.

Sonstige Anpassungen bei v1.4 in Genshin Impact: Ihr könnt mehr Condensed Resign tragen (fünf Stück), euer wöchentliches Original-Resin-Level wurde auf 160 angehoben und das Weltenlevel lässt sich verringern, wenn ihr euer Spiel leichter stellen wollt.

Hier seht ihr Beispiele für den idealen Valentinstag in Genshin Impact.

Dieser frostige 4-Sterne-Charakter heißt Rosaria und sie zeigt euch die kalte Schulter, wenn ihr sie nicht kauft.

Links seht ihr den Abyss Herald, rechts ist ein Feind abgebildet, der euch im Event-Dungeon "Peculiar Wonderland" begegnet.

Quelle: Playstation-Blog.