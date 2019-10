Update 1.0.2 von Ghost Recon: Breakpoints passt Cover-Mechaniken und mehr an

Ghost Recon: Breakpoint wurde Anfang des Monats veröffentlicht, nun stehen die ersten größeren Patches an. Aktuell läuft die Version 1.0.2, in der Ubisoft Montreal einiges an Feedback der Spieler umsetzen konnte. Auf der Xbox One mussten Spieler dafür 7,5 GB Platz einplanen, auf der PS4 ist dieser Patch aus irgendeinem Grund 10,6 GB groß - auf dem PC (Uplay und Epic Games Store) nur 5,4 GB. Die vollständige Liste der Änderungen findet ihr hinter diesem Link.

Überarbeitet wurden unter anderem das Deckungssystem, verschiedene optische Elemente und die Fahrzeugphysik (über die sich viele Spieler aufgeregt haben). Es dauert nicht mehr so lange, bis man Feinde für sein Squad markiert und Ubisoft hat das Intervall, bzw. die Reichweite angepasst, in dem feindliche Soldaten in Lagern spawnen. Nach dem Update müsste sich das Fernglas und die Drohnen so steuern, wie Fans von Wildlands das gewohnt sind. Freunde des PvP-Modus Ghost War können mit Anpassungen der Zielhilfe rechnen. Ansonsten wurden noch zahlreiche Fehlerkorrekturen aufgelistet, laut Ubisoft ist das alles nur der Anfang für Breakpoint.

