Unzufriedenheit mit Netflix wächst bei seinen Abonnenten

Die Millionen von Kunden des Streaming-Giganten sind verärgert, denn laut einer kürzlich in den USA durchgeführtenUmfrage hat der Dienst stark an Popularität verloren. Vor knapp zwei Jahren konnte Netflix noch eine Kundenzufriedenheit von 90 Prozent vorweisen, eine Zahl, die laut der neuen Umfrage von Whip Media inzwischen auf 77 Prozent gesunken ist.

Damit liegt Netflix hinter Paramount+, Apple TV, Disney+, Hulu und dem Spitzenreiter Max (HBO). Wenn wir uns die Details ansehen, sehen wir auch, dass Paramount der Dienst mit der besten Filmauswahl ist, während Max als derjenige mit der größten Reichweite und der besten durchschnittlichen Qualität angesehen wird.

Was ist also der Grund dafür, dass Netflix in den Augen der Öffentlichkeit so viel an Boden verloren hat? Der Hauptgrund soll sein, dass der Service nicht mehr als bezahlbar wahrgenommen wird.

Wie würden Sie die Streaming-Dienste einstufen?