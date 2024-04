Unwahrscheinliche Indie-Hits im Film

HQ

Wir alle haben unsere Indie-Film-Favoriten. Reels für extrem wenig Geld und basieren auf 100% Begeisterung und Liebe zum Medium Film selbst. Meine sind Bone Tomahawk und Upgrade. Zwei Filme, die von Originalität und Charakter durchtränkt sind, die urkomisch wenig gekostet haben und es auf ihre eigene Art und Weise geschafft haben, ihren jeweiligen Genres Leben einzuhauchen. Keiner von ihnen schaffte es jedoch, das 100-fache seines eigenen Gesamtbudgets (oder mehr) zu verdienen, was die meisten namhaften Indie-Hits im Laufe der Jahre geschafft haben. Wir haben im Folgenden eine Reihe von ihnen gesammelt und ihren enormen Erfolg kommentiert.

Das Blair Witch Projekt

Wir alle haben es gesehen, einige von uns bei der Kinopremiere, als der Hype um diesen bemerkenswerten Indie-Klassiker so manchen neugierigen Filmfan glauben ließ, dass das, was gezeigt wurde, echt war, dass die Sache mit dem "Found Footage" real war, dank einer cleveren und gut geplanten Werbekampagne in den Tagen vor der Premiere. Je nachdem, wie man es dreht und wendet (ob man das Marketing mit einbezieht oder nicht), hat dieser Film entweder 35.000 oder 60.000 Dollar gekostet. Wie man es auch dreht und wendet, dieser Indie-Klassiker spielte im Kino fast 250 Millionen Dollar ein.

Werbung:

Paranormale Aktivität

Der größte Indie-Hit aller Zeiten, der Thriller über das schlafende Schlafzimmerpaar und ihren hartnäckigen Hausgeist, gedreht von Filmliebhaber Oren Peri mit der Heimvideokamera seiner Frau, weckte Steven Spielberg selbst auf und der Rest ist, wie wir sagen, Geschichte. Paranormal Activity kostete etwas mehr als 15.000 US-Dollar, spielte im Kino fast 200 Millionen US-Dollar ein und durch DVD- und Blu-ray-Verkäufe sogar noch mehr.

Werbung:

Napoleon Dynamit

Meiner Meinung nach gibt es nur sehr wenige Komödien aller Zeiten, die origineller und origineller komisch sind als Jared Hess' brillantes, MTV-finanziertes Debüt-Juwel eines Lachfestes. Der Film basiert auf Hess' Schulprojekt (Kurzfilm) Peluca, das von Searchlight gekauft wurde, die den Spielfilm zusammen mit MTV Films finanzierten, die mit den Beavis & Butthead-Filmen Milliarden verdienten. Die Produktion von Napoleon kostete weniger als 400.000 US-Dollar und wurde zu Hause im Schlafzimmer mit einem Mac Book Pro und Final Cut Pro bearbeitet. Er spielte über 46,1 Millionen US-Dollar im Kino und die gleiche Summe auf DVD ein.

Halloween

John Carpenters ikonischer, unsterblicher 70er-Jahre-Horrorfilm basiert auf einem Drehbuch, das in zehn Tagen geschrieben wurde, während der Film in 20 Tagen gedreht wurde. Es gab kein Geld für teure Effekte oder Kostüme, so dass Myers als Blaustrumpf tragender Stummer mit einer weiß lackierten Maskerade-Maske übrig blieb, die er an einer nahe gelegenen Tankstelle gekauft hatte (Kirk, aus Star Trek). Carpenter schrieb auch den Soundtrack des Films selbst auf dem Klavier seiner Frau. Die Produktion von Halloween kostete 325.000 US-Dollar. Er spielte über 70 Millionen im Kino ein und noch viel mehr auf VHS, DVD und Blu-ray, was ihn zu einem der größten Indie-Erfolge in der Filmwelt aller Zeiten macht.

Rocky

Ein ungeschulter, hyperehrgeiziger Stallone schrieb das Drehbuch für Rocky zu Hause in seiner Küche in weniger als drei Tagen, legte dann 2 Millionen Dollar für die Rechte daran ein und schaffte es über mehrere Monate, United Artists davon zu überzeugen, ihn in seinem eigenen Film mitspielen zu lassen. Die Produktion von Rocky kostete insgesamt 1,1 Millionen US-Dollar, spielte im Kino 225 Millionen US-Dollar ein und spielte als Franchise sogar noch mehr ein.

Aussteigen

Key & Peele-Comedy-Star Jordan Peele wollte einen Horrorfilm drehen, da er glaubte, dass Komödie und Horror Genres sind, die weitgehend auf der gleichen Art des Geschichtenerzählens basieren, auch wenn sie tonal gegensätzlich sind. Er schaffte es, die Finanzierung zusammenzukratzen, nachdem er ein Drehbuch geschrieben hatte, das auf Rassismus basierte und teilweise selbst erlebt war (abgesehen von den ausgeflippteren Horrorteilen am Ende natürlich). Jordan schrieb das Drehbuch im Sommer 2015, er produzierte und führte auch Regie bei Get Out, der ein großer Erfolg war. Die Produktion und Vermarktung des Films kostete etwas mehr als 4,5 Millionen US-Dollar und spielte an den Kinokassen unglaubliche 255 Millionen US-Dollar ein.

Juno

Diablo Cody wurde nach ihrem Buchdebüt gebeten, ein "Testskript" zu schreiben, um ihre Fähigkeiten als Drehbuchautorin unter Beweis zu stellen, und der "Test" war anscheinend Juno, der größtenteils auf ihren eigenen Highschool-Erfahrungen basierte. Jason Reitman führte Regie und der inhärente Zynismus der Geschichte und das sensible Thema der Leihmutterschaft führten dazu, dass der Film vor seiner Veröffentlichung mehrmals verschoben wurde und eine Zeit lang Gerüchten zufolge abgesetzt wurde, bevor er überhaupt in die Kinos kam. Eigentlich war es John Malkovich, der mit seiner eigenen Produktionsfirma Juno auf die Beine stellte, was zu zahlreichen Erfolgen führte. Große. Juno gewann den Oscar für das beste Originaldrehbuch und verdiente unglaubliche 232 Millionen Dollar im Kino und mindestens genauso viel durch den Verkauf physischer Medien und Streaming-Rechte. Das Produktionsbudget betrug 6,5 Millionen US-Dollar inklusive Marketing.