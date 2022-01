Unveröffentlichtes Star-Wars-1313-Gameplay zeigt, was hätte sein können

HQ

Lucasarts hat vor fast zehn Jahren das Actionspiel Star Wars 1313 angekündigt, das inzwischen abgebrochen und eingestellt wurde. Wir haben nur wenige Eindrücke dieses Spiels gesehen, allerdings sahen die Spielszenen vielversprechend aus. Der Youtube-Kanal The Vault hat kürzlich knapp drei Minuten Gameplay aus diesem toten Titel in die Hände bekommen und diese Aufnahmen mit der Welt geteilt. Das Material zeigt uns grobe Animationen in einer groben Spielumgebung, doch einige Inspirationen lassen sich schon in diesem Stadium ausmachen.