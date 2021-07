Unveröffentlichte Prototyp-Waffen aus Halo: Combat Evolved erblicken das Licht der Welt

Marcus Lehto ist einer der verantwortlichen Entwickler hinter dem ersten Halo, das vor beinahe 20 Jahren erschien. Nachdem der US-Amerikaner vor knapp vier Monaten sein eigenes Unternehmen V1 Interactive schließen musste, hat er offenbar etwas in Erinnerungen geschwelgt, denn kürzlich teilte Lehto auf Twitter ein paar Prototyp-Waffen der Allianz-Fraktion, die es nicht in die Vollversion von Halo: Combat Evolved geschafft haben. In seinem Beitrag erklärt der Entwickler, dass er diese Assets in einer alten Version wiederentdeckt habe. Ein kurzes Video zeigt die verschiedenen Geräte und einige frühe Gegner-Designs, die allerdings noch nicht rund laufen.

