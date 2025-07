Unveröffentlichte Beyoncé-Musik in Atlanta gestohlen

HQ

Die Sängerin Beyoncé hat kürzlich enthüllt, dass unveröffentlichte Musik einer von mehreren Gegenständen war, die aus einem Fahrzeug in Atlanta gestohlen wurden. Der Diebstahl ereignete sich am 8. Juli, nur zwei Tage bevor Beyoncé im Rahmen eines viertägigen Aufenthalts auf ihrer Cowboy-Carter-Tour in der Stadt auftreten sollte.

Laut BBC wurde ein Haftbefehl erlassen, aber der Verdächtige wurde noch nicht benannt. Beyoncé ist eine Künstlerin, die oft dafür bekannt ist, Leaks zu verhindern, und doch ist es wahrscheinlich, dass einige von diesem Diebstahl entstehen werden, bei dem Festplatten mit Musik, vergangenen und zukünftigen Setlisten, Showplänen und mehr gestohlen wurden.

Zu den weiteren Gegenständen, die bei dem Diebstahl aus einem Mietwagen gestohlen wurden, den Beyoncés Choreografin und eine ihrer Tänzerinnen gemietet hatten, gehören ein Laptop, Designerkleidung und Apple AirPods. Die Tracking-Informationen auf den AirPods und dem Laptop werden derzeit von den Behörden verwendet, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

