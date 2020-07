Untitled Goose Game terrorisiert im September Nachbarschaft in physischer Form

In Zusammenarbeit mit Panic Inc. und dem Entwickler House House kündigte iam8bit diese Woche die physische Ausgabe von Untitled Goose Game für Nintendo Switch und Playstation 4 an. Auf dem Hybriden zahlt ihr 35 US-Dollar dafür, während die PS4-Fassung etwas günstiger ist (30 US-Dollar). In beiden Fällen stehen neben dem Hauptspiel ein kleines Artbook (auf 24 Seiten findet ihr einen Katalog mit allen Gegenständen, die die fiese Gans aufklauben kann), ein Poster des Dorfes und ein Sticker im Design eines Warnschildes.

Wer an die Umwelt denkt und fünf Euro mehr zahlt, erhält die sogenannte "Lovely-Edition" aus vollständig recycelbaren Materialien. Auf der Webseite von iam8bit wird zudem exklusiv der Vinyl-Soundtrack des Spiels zum Preis von 30 US-Dollar verkauft, falls ihr Interesse daran habt. Untitled Goose Game quakt am 29. September in der Retail-Edition für PS4 und Switch. Unsere begeisterte Rezension dieses urkomischen Titels solltet ihr bei Gelegenheit nachlesen, empfehlen wir.