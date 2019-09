Untitled Goose Game stiftet im September Chaos auf PC, Mac und Switch

Untitled Goose Game erscheint am 20. September auf PC, Mac und Nintendo Switch, das gab Entwickler House House zum Wochenende bekannt. Das witzige Stealth-Spiel versetzt uns in eine listige Gans, die in verschiedenen Missionen Rätsel löst und Schabernack anstellt.

"Nach fast dreijähriger Entwicklungszeit ist es unwirklich, dass wir kurz vor der Veröffentlichung unseres Spiels Untitled Goose stehen. Wir freuen uns darauf, es mit euch zu teilen", schreibt der Entwickler. "Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe bei der Bekanntmachung der guten Nachrichten über die schlechte Gans."

Untitled Goose Game war ursprünglich für Anfang 2019 geplant. Das Spiel erscheint zum Preis von 19,99 Euro im Epic Games Store und im Nintendo-Switch-eShop. Unten seht ihr den neuesten Trailer: