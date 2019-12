Untitled Goose Game quakt nächste Woche auf PS4 und Xbox One

Nachdem das charmante Puzzle-Abenteuer mit der fiesen Gans Ende September alles und jeden begeistern konnte, stellte House House schnell klar, dass sich weitere Plattformen über Untitled Goose Game freuen dürfen. Auf der gestrigen State of Play enthüllte Sony, dass wir das Spiel schon nächste Woche auf Playstation 4 (und Xbox One) sehen werden. Am 17. Dezember steht der Titel digital auf dem jeweiligen Systemen bereit, Microsoft wird die Gans noch am selben Tag in das Xbox-Game-Pass-Abo aufnehmen. Tolles Spiel, solltet ihr mitnehmen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.

You watching Werben