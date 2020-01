Untitled Goose Game könnte bald Lego-Teile stibitzen

Untitled Goose Game ist zu einer Art Phänomen geworden, was unter anderem darin zu erkennen ist, wie viele Nicht-Gamer Memes, Gifs und Geschichten über die skrupellose Gans von House House kennen. Wie wäre es also mit einem Level-Up? Eine Person namens A Fellow Player verfolgt die Idee, ein Lego-Set von Untitled Goose Game für Lego Ideas zu erstellen. Die Person hat einen kleinen Teil der ersten Levels mit den praktischen Klötzchen gebaut und das Interesse der Lego-Community abgecheckt.

Diese Webseite funktioniert als eine Art Vorschlagsbox für die Lego-Gruppe. Wenn eine Idee über 10.000 Stimmen bekommt, untersucht das Unternehmen mit ihrem Expertengremium das Angebot genauer und überlegt anschließend, ob das Kit vielleicht den Sprung auf den Konsumentenmarkt schafft. Auf diesem Wege haben bereits Lego-Sets aus Minecraft, Friends, Steamboat Willie, Ghostbusters und viele weitere Marken das Licht der Welt erblickt. Wenn ihr die nervige Gans also auch in eurem Wohnzimmer (analog) sehen wollt, stimmt ihr am besten hinter dem obigen Link mit eurer Stimme ab. Das Bild unten gibt einen Einblick vom Vorschlag des Spielers.