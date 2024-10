Until Dawn-Stars teasern mögliche Fortsetzung an

Until Dawn ist ein großartiges narratives Horrorerlebnis. Die Übernahme der Kontrolle über eine Gruppe junger Erwachsener, die in eine gruselige Hütte zurückkehren, um sich zu treffen, das schrecklich schief geht, die verzweigte Erzählung und die großartige Besetzung machten es zu einem großen Gewinn für Entwickler Supermassive Games.

Bisher wurde kürzlich ein Remake veröffentlicht, und es kommt auch bald ein Film in die Kinos. Das hat die Fans natürlich hungrig nach mehr gemacht, vor allem, als im Remake neue Enden hinzugefügt wurden. In einem online verbreiteten Clip spricht Hayden Panettiere, der Sam im Spiel spielt, darüber, dass er mit Until Dawn "weitermachen" wird.

Sie könnte sich auf das Remake oder den Film beziehen, oder einige denken, dass sie eine Fortsetzung ankündigt. Dr. Hill-Darsteller Peter Stormare hat in seiner IG-Story ebenfalls ein Bild über eine mögliche Fortsetzung gepostet, also sollten wir vielleicht bald auf mehr Wendigo-Action achten.