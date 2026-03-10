Until Dawn Remake Entwickler offiziell aufgelöst

HQ

Ballistic Moon, das Studio hinter dem Remake von Until Dawn aus dem Jahr 2024, wurde offiziell aufgelöst. Das mag viele Leser kaum überraschen, da nach der faktischen Schließung Anfang letzten Jahres kaum Lärm aus dem Studio zu hören war.

Ballistic Moon hat jedoch nun offiziell die rechtlichen Dokumente eingereicht, die im Vereinigten Königreich zur Auflösung erforderlich sind. Derzeit gibt es keine offiziellen Formulierungen von Sony, PlayStation oder Ballistic Moon, die dies bestätigen, da der Weggang des Studios sehr ruhig verläuft.

Das Until-Dawn-Remake galt nicht als Sonys bestes Werk in der PS5-Generation. Es hat immer noch etwas gemischte Kritiken, aber viele Fans kritisierten es, weil es die Vision und Richtung des Originals störte. Egal, ob man ein Spiel mit gemischten, schlechten oder großartigen Bewertungen macht, es scheint, als wäre man nie vor Entlassungen und Schließungen sicher, wie EA kürzlich mit den Entlassungen von Battlefield Studios bewiesen hat.