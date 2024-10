Hier ist die Sache mit dem Until Dawn Remake: Ich verstehe den Zweck dahinter nicht wirklich. Das Original erschien 2015 und als Supermassive-Projekt mit einer erzählerischen Horrorgeschichte sind das Gameplay, die Grafik und die Leistung auch heute noch beeindruckend. Es handelt sich nicht um einen Titel aus den frühen 2000er Jahren, der im Vergleich zu modernen Spielen stark veraltet ist. Dieses Spiel funktioniert gut und ist leicht zugänglich, und dennoch wurde es aus irgendeinem Grund neu aufgelegt.

Der Fan in mir ärgert sich darüber, dass es passiert ist, weil es bedeutet, dass Ressourcen und Zeit für ein Projekt aufgewendet wurden, das niemand wirklich gefordert oder gebraucht hat. Doch abgesehen davon, wie sieht das Remake von Until Dawn tatsächlich aus?

Es überrascht nicht, zumindest auf der PS5, ziemlich gut. Entwickler Ballistic Moon hat die wohl beste Geschichte von Supermassive von Grund auf auf Unreal Engine 5 neu aufgebaut. Das bedeutet, dass die Tür zu wirklich atemberaubenden und beeindruckenden Grafiken geöffnet wurde, die durch immersive und viel detailliertere filmische Bemühungen und Designelemente unterstützt und unterstützt werden, um Until Dawn zu einem wirklich fesselnden Erlebnis zu machen. Die Grafik ist realer, lebendiger und detaillierter als je zuvor, die Umgebung und das Leveldesign haben eine Tiefe, die es vorher nicht gab, der Kamerawinkel wurde so angepasst, dass er einen breiteren Betrachtungswinkel bietet, die Beleuchtung wurde massiv verbessert, um Schatten genauer und die dunkleren Bereiche noch eindringlicher und klaustrophobischer zu machen. und die Klanglandschaft wurde noch reichhaltiger gestaltet, was vor allem die Wendigo-Schreie umso furchteinflößender macht.

Egal, ob du als Emily durch verlassene Minenschächte kriechst oder als Mike durch eine verfallene Nervenheilanstalt rennst, als Matt durch den Schnee stapfst oder als Sam ein heißes Bad genießt, diese verbesserte Version von Until Dawn hat eine Komplexität und Tiefe, die sie noch näher an einen Film heranführen lässt als je zuvor. Die Animationen für Gesichts- und Charakterbewegungen sind emotionaler, die Quick-Time-Events weniger frustrierend, die Verwendung von Kamerawinkeln und verschiedenen Seitenverhältnissen tragen zum kinematografischen Flair bei, und das alles zusätzlich zu aktuellen neuen Inhalten, wie z. B. überarbeiteten Erzählelementen und neu gestalteten Szenen, um den Angstfaktor zu erhöhen und die emotionale Komplexität des Spiels zu erhöhen. Wenn das Spiel nicht auf 30 FPS eingestellt wäre und immer noch gelegentliche Frame-Einbrüche zu verzeichnen hätte, wäre diese Version von Until Dawn ein sehr hochwertiges Remake in Bezug auf die Leistung.

Ein Bereich, der mich jedoch etwas weniger beeindruckt, ist, dass Ballistic Moon, obwohl es sich um ein vollwertiges Remake handelt, anscheinend immer noch nicht das Bewegungsdilemma gelöst hat, mit dem Until Dawn konfrontiert war und mit dem Supermassive Spiele im Allgemeinen zu kämpfen haben. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man das Gefühl hat, gegen die Bewegungs- und Steuerungsschemata anzukämpfen, um die Charaktere dazu zu bringen, grundlegende Dinge zu tun, und das macht sich besonders bemerkbar, wenn man durch die engen Korridore der Lodge wandert. Hinzu kommt eine angepasste "Don't Move"-Mechanik, die versucht, die Bewegungselemente des DualSense voll auszunutzen, aber scheitern und an seinem Schwert sterben kann, wenn man so will, da die haptischen Fähigkeiten des Controllers oft dazu führen, dass er sich selbst kannibalisiert und Bewegungen registriert, wenn man sich physisch nicht bewegt. Zugegeben, letzteres Problem ist geringfügig und kann umgangen werden, indem Sie auf Wunsch wieder zum Analogstick-Format für die Mechanik wechseln.

Wenn man es als eigenständiges Spiel betrachtet, hat das Until Dawn Remake viel zu bieten. Die 4K-Grafik und die verbesserte Beleuchtung, die nahtlose Szenen-zu-Gameplay-Action dank der PS5-SSD, die Nutzung der gesamten immersiven Funktionen des DualSense, das verbesserte Audioprofil, der optimierte Kamerawinkel und die überarbeiteten Szenen machen dies zu einem hochwertigen Horrorerlebnis und bestätigen Until Dawn als das bisher beste Projekt von Supermassive. Das Originalspiel liegt jedoch in vielen dieser Metriken nicht weit dahinter. Die Verbesserungen machen es nicht zu einem Muss und das Original zu einem Relikt, das man um jeden Preis vermeiden sollte, denn ehrlich gesagt ist Until Dawn einfach kein Spiel, das sich jemals so angefühlt hat, als würde es ein vollwertiges Remake erfordern... noch.

Wenn Sie das Original in Ihrer Bibliothek haben und 10 £ übrig haben, die Sie für dieses Upgrade ausgeben können, gibt es viel zu lieben, aber wenn Sie sich zwischen dem Original von 2015 und diesem entscheiden, lassen Sie sich nicht täuschen und denken, dass der neue Preis von 60 GBP jeden Cent wert ist - dies ist immer noch ein Titel, den Sie online und in vielen Spielegeschäften für ein Viertel dieses Preises finden und ohne diesen Preis genießen können Probleme.