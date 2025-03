Until Dawn-Prototyp für PlayStation 3 jetzt online verfügbar

HQ

Das Horrorspiel von Sony begann seine Reise aus der Ego-Perspektive auf der PlayStation 3, bevor es schließlich auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Ursprünglich war geplant, dass das Spiel PlayStation Move verwendet, Sonys Controller, der Bewegungen auf die gleiche Weise wie die Wii-Controller verwendet. Wie wir wissen, ist dies nicht geschehen.

Das Spiel, bei dem es sich um eine interaktive Horrorgeschichte handelte, in der neben Hayden Panettiere und Rami Malek auch Peter Stormare in einer der Rollen zu sehen war, wurde letztes Jahr in einer Neuauflage auch für PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Sowohl Jonas Mäki als auch Moa Andersson gaben dem Film hier auf Gamereactor 2015 bzw. 2024 eine 8-Bewertung.

Ein früher Prototyp des Spiels, der von Anfang bis Ende für PlayStation 3 entwickelt wurde, hat jetzt seinen Weg ins Internet gefunden, und wenn du Geschichtsunterricht magst, könnte es sich lohnen, ihn dir anzusehen. Sie können sich das Video unten ansehen und selbst mit der endgültigen Version vergleichen.

Am 25. April soll auch ein Film über das gleichnamige Spiel in die Kinos kommen, mit einem weiteren Schweden, der mit dem Projekt verbunden ist (Peter Stormare ist auch Schwede), nämlich Regisseur David F. Sandberg, der bereits Erfahrung im Horrorgenre hat und hinter Filmen wie Lights Out und Annabelle: Creation steckt. Peter Stormare hat auch eine Rolle in dem Film.