Until Dawn ist eine der schlechtesten Sony-Veröffentlichungen auf Steam in Bezug auf die Spieler Until Dawn startet mit 2.607 gleichzeitigen Spielern am ersten Wochenende, die drittniedrigste Spielerzahl von PlayStation auf Steam.

Until Dawn Remake wurde letzte Woche auf PS5 und PC veröffentlicht, und bisher war die Resonanz der Spieler gemischt. Er steht derzeit bei 7,3 auf Metacritic (bisher jedoch weniger als hundert Bewertungen) und 67% der Zustimmung auf Steam. Die Verkaufszahlen waren vielleicht nicht großartig, zumindest auf Steam. Laut SteamDB eröffnete das Spiel am vergangenen Wochenende mit einem Spitzenwert von 2.607 gleichzeitigen Spielern, was nicht allzu groß ist. Wie von GamingBolt entdeckt, ist dies die drittschlechteste Veröffentlichung von Sony auf Steam, nach Concord (697 Spitzenspieler) und Sackboy: A Big Adventure (610 Spieler). Andere PlayStation-Spiele schnitten auf Steam etwas besser ab, wie Ratchet and Clank: Rift Apart (8.757 Spieler) und Returnal (6.691 Spieler). God of War: Ragnarok, das nur wenige Wochen zuvor veröffentlicht wurde, debütierte mit 35.615 Spielern. Obwohl das Remake ein wenig umstritten war, könnte es den Weg für Until Dawn 2 ebnen, das im Spiel angeteasert wird, aber nicht von Supermassive Games. Stattdessen würde es vollständig im Besitz von Sony sein.