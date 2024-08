Until Dawn hat mit den Dreharbeiten begonnen

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Peter Stormare seine Rolle in der Verfilmung von Supermassives Until Dawn wieder aufnehmen wird und dass die Dreharbeiten Mitte August beginnen sollen. Es stellte sich heraus, dass der letzte Teil falsch war.

Asad Qizilbash, der Chef von PlayStation Productions, verrät, dass Until Dawn heute mit den Dreharbeiten begonnen hat, so dass David F. Sandberg und seine Crew in den nächsten Monaten sehr beschäftigt sein werden.