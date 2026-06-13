Until Dawn 2 Star bestätigt, wie lange das Spiel schon in Entwicklung ist

HQ

Während viele Diskussionen um PlayStations State of Play-Präsentation Wolverine und God of War kursierten, war eine der größeren Überraschungen die Enthüllung von Until Dawn 2, einem Spiel, das interessanterweise nicht von den Machern von The Dark Pictures, Supermassive Games, gemacht wurde.

Stattdessen übernimmt Firesprite für die Fortsetzung, die nächstes Jahr erscheint. Einer der Darsteller, Stranger Things-Star Dacre Montgomery, hat das Spiel auf Instagram angepriesen und verriet, dass es schon länger in Arbeit ist, als wir erwartet hatten.

"Ich bin mit Gaming aufgewachsen, sei es, indem ich mich in den Welten von The Elder Scrolls verlor, Zivilisationen in Age of Empires aufbaute oder sie in Call of Duty rettete. Ich liebe es, grenzenlose Welten zu erkunden – Far Cry, Red Dead, Crackdown oder mein Lieblingsspiel aller Zeiten, Prototype", schrieb Montgomery auf Instagram (über TheGamer).

"Mit der Zeit wurde die Überschneidung zwischen Kino und Gaming deutlich; Motion Capture. Ich hatte Andy Serkis in Herr der Ringe und Planet der Affen gesehen und wusste, dass ich genau das machen wollte. Vor 4 Jahren bin ich der Until Dawn 2 Familie [bei Firesprite] beigetreten – einer unglaublich leidenschaftlichen und talentierten Gruppe von Künstlern. Eine ganze Welt öffnete sich – buchsbuchstäblich. Eine völlig neue Arbeitsweise – mit so vielen Fähigkeiten, die ich lernen musste. Reich an Vorstellungskraft und Spezifikation. Ich bin immer wieder völlig überwältigt von dem Engagement derjenigen, die in den letzten vielen, vielen Jahren ihr Leben in diese Welt gesteckt haben, und ich bin so aufgeregt, dass es an eine Konsole in deiner Nähe kommt", fuhr er fort.

Wenn Montgomery seit vier Jahren an dem Spiel arbeitet, bedeutet das, dass die Entwicklung sicherlich viel früher zurückreicht. Angesichts der jüngsten Trends nehmen wir an, dass Firesprite wahrscheinlich vor etwa 6-7 Jahren begonnen hat, da es sich anfühlt, als gäbe es heutzutage kein AAA-Spiel, das weniger Zeit in Anspruch nimmt.