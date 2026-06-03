Until Dawn 2 offiziell auf der PlayStation State of Play vorgestellt

Als eine der letzten Überraschungen der heutigen State of Play-Präsentation erhielten wir die offizielle Enthüllung von Until Dawn 2. Wir bekommen eine weitere Gruppe junger Prominenter, die in eine schreckliche Situation geraten, wobei der Spieler die volle Kontrolle darüber hat, wer lebt und wer stirbt.

Interessanterweise stammt dieses Spiel nicht von Supermassive Games, dem Entwickler hinter dem ursprünglichen Until Dawn. Stattdessen hat Firesprite Studios die Kontrolle über dieses Spiel. Anstatt dass wir in einer Hütte eingesperrt und bei jeder Ecke von Wendigos überfallen werden, bringt uns Until Dawn 2 auf eine sonnige Insel, die offenbar spukt. Unsere Gruppe besteht aus Influencern, die ihre Karriere daraus gemacht haben, über ihre übernatürlichen Entdeckungen zu lügen.

In diesem Fall stellte sich heraus, dass die Gerüchte allzu wahr waren, und schnell sehen wir, wie unsere Besetzung einer nach dem anderen abgeschlachtet wird. Zum bisherigen Cast gehören Neil Newbon, Dacre Montgomery und viele weitere bekannte Gesichter. Peter Stormare kehrt ebenfalls zurück. Sehen Sie sich unten den Enthüllungstrailer an und halten Sie Ausschau nach Until Dawn 2, wenn es nächstes Jahr erscheint.