Unterwegs verzweifeln: Spike Chunsoft bringt Danganronpa-Serie auf mobile Geräte

Die Famitsu Dengeki Game Awards 2019 fanden am Wochenende statt, das Format lässt sich mit westlichen Gaming-Preisverleihungen vergleichen, ist jedoch speziell für das japanische Publikum ausgelegt. Neben einer Reihe von Publikumspreisen mit einigen bekannten und vielen spannenden Vertretern haben wir auf dem Event eine Ankündigung der Danganronpa-Entwickler Spike Chunsoft erhalten. Die bereiten angesichts des 10-jährigen Jubiläums von Danganronpa: Trigger Happy Havoc in diesem Jahr (der Titel erschien am 25. November 2010) einige Überraschungen für Fans der Serie vor.

Konkret angekündigt wurde die Danganronpa Anniversary Edition. Alle drei Hauptableger der Reihe werden in diesem Paket für mobile Geräte erscheinen. Laut DualShockers werden die drei Games für Smartphones angepasst sein, das betrifft nicht nur die Benutzeroberfläche, sondern auch die Steuerung mittels Touchscreen. Außerdem wird es wohl eine Galerie geben, mit der ihr euch die hyperstilisierten und sehr brutalen Videosequenzen noch einmal anschauen könnt, falls ihr euch das in der Öffentlichkeit nicht traut. Dürfte auf jeden Fall ein ordentliches Programm werden, da die Visual-Novel-Adventures zwischen 30 und 50 Stunden lang sind.

Ob wir die Games auch in europäischen Gefilden auf mobilen Geräten sehen werden, wurde bislang noch nicht bestätigt. Spike Chunsoft will die Reihe allerdings weiter ausbauen, um alte und neue Fans zu begeistern. Neue Informationen zu Danganronpa werden Ende Mai erwartet, denn das Studio bereitet in diesem Jahr noch weitere Überraschungen für die Serie vor.