Unterstützung von Cloud-Gaming laut Microsoft bald auch auf iOS-Geräten verfügbar

Android-Spieler können auf ihrem Handy seit einiger Zeit auf Titel zugreifen, die im kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Abonnement bereitstehen. Apple war von dieser Idee nicht besonders angetan und hat versucht, entsprechenden Dienstleistern (vor allem Google und Microsoft) Steine in den Weg zu legen. Dass eine Lösung kommen wird, davon gehen wir aus, denn Microsoft hat bereits zuversichtlich angekündigt, dass Xbox Cloud Gaming (ehemals xCloud) im Frühjahr 2021 auch auf iOS-Geräten verfügbar werde.

In einem neuen Video deutet Kevin Lachapelle, Vice President of Engineering bei Xbox Cloud Gaming, an, dass Microsoft die Games-Streaming-Anwendung schon bald auch auf iOS-Geräten ausweiten wird. Sollte ihnen das gelingen, könnten Nutzer von Apple-Geräten bald ebenfalls Geld ausgeben, um das Streaming-Angebot überall dort zu nutzen, wo es schnelles Internet gibt.

Quelle: Gamespot.