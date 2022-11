Unterstützen Sie Ihre WM-Nationalmannschaft in... Call of Duty?

HQ

Die Weltmeisterschaft ist fast zu Ende gegangen. Jede Mannschaft hat nun ihr Eröffnungsspiel bestritten, und alle Augen sind auf die zweiten Spiele in der Gruppenphase gerichtet. Während zweifellos viele von euch das globale Turnier verfolgt haben, entweder indem sie sich die Spiele angesehen haben oder indem sie in verschiedenen begrenzten Spielmodi in FIFA 23 und dergleichen gegeneinander antraten, können Sie dies jetzt auch tun, indem Sie ein anderes klassisches Fußball-Videospiel spielen: Call of Duty.

Activision hat sowohl Call of Duty: Modern Warfare II als auch Call of Duty: Warzone 2.0 eine neue Funktion hinzugefügt, mit der Sie jetzt über das Team abstimmen können, von dem Sie glauben, dass es das nächste Spiel im Turnier gewinnen wird. Wenn du die Wahl richtig machst, wirst du nicht nur mit 10.000 EP belohnt, sondern auch mit einem Calling Card der Flagge des Siegerteams und einem Remix der Nationalhymne des Landes.

Wenn Sie sich als ein Fußball-Guru vorstellen und am Ende mehrere Tipps im Laufe des Turniers richtig machen, wird es auch Skins geben, die im Spiel zur Schau gestellt werden können.

Danke, Eurogamer.