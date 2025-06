"Unterschiede in den Abrechnungssystemen" führten zu geringeren Auszahlungen für die World Esports Championship 2024

HQ

Einige der Gewinner des letzten World Esports Championship 2024 im November letzten Jahres waren wahrscheinlich schockiert, als sie ihre Geldpreise erhielten, und stellten fest, dass diese deutlich niedriger waren als versprochen. Tatsächlich waren es 15 % niedriger als erwartet, was zu Verwirrung und ein wenig Empörung geführt hat.

Aber es stellt sich heraus, dass dies überhaupt nicht beabsichtigt war, zumindest laut dem International Esports Federation, der in einer neuen Erklärung feststellt, dass die Preissenkung das Ergebnis von "Unterschieden in den Buchhaltungssystemen, dem Rechnungstiming, den Zahlungen und dem finanziellen Ausgleich" war.

Ausführlich erklärt die IESF: "Unterschiede in den Buchhaltungssystemen, dem Rechnungszeitpunkt, den Zahlungen und dem Finanzausgleich haben zu vorübergehenden Ungleichgewichten in den Finanzunterlagen geführt, und beide Finanzteams haben diese Diskrepanzen ausgeglichen. Wir erkennen an, dass unser vertrauenswürdiger Gastgeber und unsere Finanzpartner ihre Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den vereinbarten Fristen und Protokollen erfüllt haben."

Um sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal passiert, wird uns mitgeteilt, dass "das Audit-, Risiko- und Governance-Komitee eine abschließende Überprüfung durchführt, um den Beschluss zu validieren. Sobald dies abgeschlossen ist, erhalten alle betroffenen Nationen ohne weitere Verzögerung den Restbetrag ihrer Preisgewinne."