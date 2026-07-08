Unter Xbox-Entlassungen und PlayStation-End-Discs sagt der CEO von Saber Interactive, dass jetzt "eine gute Zeit für Videospiele" ist.

HQ

Es ist sehr leicht, sich in die Düsternis der heutigen Spieleindustrie zu verlieren. Entlassungen kommen zu Tausenden, wir stehen wahrscheinlich vor dem Ende der physischen PlayStation-Spiele, und aufgeblähte Entwicklungszeiten bedeuten, dass man ein Jahrzehnt älter sein könnte, wenn man eine Fortsetzung des Lieblingsspiels der letzten Jahre sieht. Eine Person, die sich jedoch nicht von der Branche unterkriegen lässt, ist Tim Willits, CEO von Saber Interactive.

Willits hat allen Grund, mit seinem eigenen Unternehmen zufrieden zu sein, denn dank des riesigen Erfolgs von Warhammer 40,000: Space Marine II wird der Saber mehr denn je für lizenzierte IPs angefragt. Im weiteren Sinne glaubt Willits jedoch auch, dass es viel Grund zu Optimismus gibt.

"Ich glaube, das ist eine gute Zeit für Videospiele. Es war für manche Leute schwierig, aber wenn man sich die Showcases und einige der Ankündigungen anschaut, gibt es wirklich großartige Produkte", sagte er gegenüber The Game Business.

"Und kreative Menschen werden immer einen Weg finden, etwas Großartiges zu machen, und diese Spiele werden gefunden werden, und die Leute werden sie genießen. Die Videospielbranche schwankte auf und ab. Ich bin schon ewig dabei. Du bist schon ewig dabei. Und wirklich großartige Unterhaltung wird immer siegen."

Es mag seltsam klingen, jemanden so positiv über Spiele sprechen zu sehen, aber Willits ist, wie er sagt, ein Veteran der Branche. Er hat gesehen, wie es große Veränderungen durchgemacht hat, und stellt sich vor, dass dies nur ein weiterer Moment ist, in dem viel gleichzeitig passiert.