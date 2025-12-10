Unshine Arcade, um Roguelike-Action und psychologischen Horror zu verbinden

Die Day of the Devs -Präsentation im Sinne von The Game Awards ist bis zum Rand gefüllt mit interessanten Indie-Ankündigungen und Enthüllungen, und ein solches hervorragendes Beispiel dafür ist Entwickler Mardt s Unshine Arcade, ein ambitioniertes Projekt, das Roguelike-Action mit psychologischem Horror verbinden will.

Die Grundidee ist für das Spiel recht einfach: Man spielt als Person in einer verlassenen Spielhalle, bei der das Ziel einfach darin besteht, den verbliebenen Spielautomaten zu spielen, um die Tickets zu verdienen, die nötig sind, um ein seltsames virtuelles Haustier im Preisschrank zu bekommen und zu befreien. Der Haken ist, dass hier noch mehr dahintersteckt: Jedes Mal, wenn man Tickets ausgibt, enthüllt man ein wenig mehr über die dunkle Vergangenheit der Spielhalle selbst, um letztlich zu verstehen, warum sie so baufällig geworden ist.

Wie beim Arcade-Spiel, das du auf dem Gehäuse spielst, ist dies ein Top-Down-Roguelite mit Stealth-Shooter-Funktionen. Es bietet dungeonartige, prozedural generierte Level sowie ein Upgrade-System, das an farbige Gacha-Bälle gebunden ist, die man in den Levels findet. Außerhalb des Arcade-Spiels erkundest du das echte Arcade-Gebäude in der Ego-Perspektive, wo du in deiner Freizeit sogar eine Krallenmaschine spielen kannst.

Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum von Unshine Arcade noch nicht, da bisher nur bestätigt wurde, dass es irgendwann 2026 auf dem PC erscheinen wird. Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer an.