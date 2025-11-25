Unsere Vorhersagen zu den The Game Awards machen wir in Folge 75 von The Gamereactor Show

HQ

The Game Awards nähern sich Tag zu Tag, und zu diesem Zweck kommen wir endlich dazu, unsere Vorhersagen für die Show und wer die verschiedenen Kategorien der neuesten Folge von The Gamereactor Show gewinnen wird.

Wir gehen fast jede Kategorie durch, die bei der Preisverleihung vorgestellt wird, und besprechen, wen wir für jeden Preis halten und welchen sie gewinnen sollten, während wir überzeugende Gründe dafür teilen, warum das so sein sollte. Wir diskutieren die Kandidaten für das Spiel des Jahres, warum bestimmte Kategorien wenig Sinn ergeben und warum einige Nominierte in bestimmten Fällen vielleicht Nominierungen gegenüber passenderen Kandidaten erhielten.

Um unsere vollständigen Prognosen für TGA 2025 zu hören, schauen Sie sich unten die 75. Folge der Show an oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.