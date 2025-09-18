Unsere Verantwortung erweitert sich am 6. Oktober mit einem neuen kostenlosen Update für Kingdom: Two Crowns

HQ

Fury Studios, das Team, das sich aus den Veteranen von Noio, Stumpy Squid, Licorice und Coatsink zusammensetzt, arbeitet immer noch an einem der am längsten laufenden Titel des Spiels. Die Rede ist von dem Tower-Defense- und Strategiespiel Kingdom: Two Crowns, das sein zehnjähriges Jubiläum feiert (obwohl es erst 20218 auf Steam erschienen ist) mit einem massiven neuen kostenlosen Update am 6. Oktober.

Die Ankündigung wurde von Raw Fury während des Convergence Games Showcase gemacht, und es sieht so aus, als ob dieser neue Inhalt eine neue Bedrohung für das Königreich mit sich bringt. Wirst du dann deine Krone auf deinem Kopf behalten?

Schauen Sie sich den Trailer unten an.

