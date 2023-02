Unsere Reaktion auf die Suicide Squad: Kill the Justice League-Vorschau

HQ

HQ

"Meinungen sind wie a**holes, jeder hat eins", ja, ich weiß. Es besteht kein Zweifel, dass einige Verbraucher, oder vielleicht sogar einige, nicht gezittert haben, als Rocksteady der Welt zum ersten Mal ankündigte, dass ihr nächstes Spiel ein kooperatives, offenes Live-Service-Spiel sein würde. Tatsächlich sah ich schon damals viele, die zu Recht einen ruhigeren Ansatz forderten und sich wünschten, dass selbst die hartgesottensten Skeptiker ihnen kaltes Wasser auf den Kopf schütten würden.

Das Problem ist nur, wie bereits in einem Artikel auf dieser Website beschrieben, dass insbesondere Superhelden und die immer online verfügbare Live-Service-Struktur dazu neigen, sich sehr schnell zu trennen, wenn sie miteinander vermischt werden, wobei Marvel's Avengers und Gotham Knights die beiden offensichtlichsten Beispiele sind. Aber wenn es eine Sache gab, die Suicide Squad: Kill the Justice League hatte, und hier sprechen wir über mehrere Vorschauen, dann war es Flair, es war Stil, und vielleicht waren die vielen Kämpfe gegen Brainiacs Lakaien doch so dynamisch, dass sie den Verlust von Erzählung, Erkundung, mechanischer Vielseitigkeit und all den anderen Dingen, die wir, oder, wenn nicht die meisten, mit den Arkham-Spielen verbunden.

Und ich für meinen Teil gab es tatsächlich vorsichtigen Optimismus, der relativ früh im Prozess zu finden war, als Rocksteady einen Trailer veröffentlichte, dem zwar alle oben aufgeführten Qualitäten fehlten, der aber dennoch in schierer Dynamik beeindruckte. Schau es dir unten an.

Werbung:

HQ

Die Charaktere fühlen sich anders an, wenn nichts anderes, das Spiel sieht ziemlich flüssig aus, und gemischt mit einigen kickass-Bosskämpfen, war es nicht zuletzt mehr als das Müllfeuer, das Sie zuerst gefürchtet haben, oder?

Nun, jetzt wenden wir uns dem neueren Look zu, in dem Rocksteady endlich enthüllte, wie direct Gameplay aus Suicide Squad: Kill the Justice League aussieht, und als ich an diesem Abend saß und die Vorführung auf dem Großbildfernseher im abgedunkelten Wohnzimmer verfolgte, konnte ich den letzten Hauch von Aufregung, von Interesse spüren, der aus mir herausgesaugt wurde. Jetzt existiert das Spiel nicht mehr auf meinem Radar. Ich muss sicherlich kein Wahrheitserzähler sein, aber YongYea zum Beispiel hat schnell darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von Vorlieben zu Abneigungen bei dieser Vorführung direkt ist ... naja, riesig.

Werbung:

Es ist ziemlich leicht zu verstehen, warum, denn all die Dynamik, flüssigen Animationen und Übergänge, die den Tag retten sollten, sind nirgends zu finden, stattdessen ersetzt durch relativ vereinfachte telegrafierte Warteschlangen und ein Design, das rudimentär, einfach und generisch erscheint. Zunächst einmal ist das ganze Gewicht weg. Es gibt keine Animationen oder Effekte, die deutlich zeigen, dass unsere Helden nach einem gewagten Sprung von einem Dach schwer landen, es gibt kein Gewicht hinter den trockenen Schlägen, die völlig leblosen lila Feinden zugeteilt werden. Abgesehen von ein paar Deadshot-Kopfschüssen fühlt sich Munition so federleicht an, ohne die reibungslose Bewegungsfreiheit zu bieten, die wir in Spielen sehen, die sich anmutig von der Schwerkraft lösen.

Nein, stattdessen fühlen sich die vier Charaktere relativ identisch an. Mehrere Kommentare haben darauf hingewiesen, wie Captain Boomerang, ein Charakter mit seiner Lieblingswaffe in seinem Namen, hier eine Schrotflinte benutzt, denn warum nicht. Es gibt hier keine wirkliche Vielseitigkeit, da die Charaktere sich halb teleportieren, halb schwingen und hier und da gut gezielte Schüsse liefern, sklavisch den unglaublich offensichtlichen und strategisch dummen lila Wellen folgen, die ihren Feinden eindeutig telegrafieren, wohin sie schießen sollen.

Lassen Sie uns für einen Moment oberflächlich sein und sagen, dass der Vergleich des Gameplay-artigen Trailers am Anfang dieses Artikels mit denen, die wir während des State of Play gesehen haben, von einer ziemlich signifikanten grafischen Herabstufung zeugt. Natürlich wird so etwas immer bis zu einem gewissen Grad passieren, aber die Anzahl der einzigartigen Animationen, das Fehlen der Schwere, die vor dieser Vorführung vorhanden war, und nur der Detaillierungsgrad fehlen. Vor allem auf dem Boden, wo sich das Spiel nicht hinter glühender Action und ziemlich nervigen riesigen roten Kreuzen bei jedem Kill verstecken kann, wirkt Suicide Squad: Kill the Justice League völlig ohne interessante Details, als wäre Metropolis nicht einmal eine bevölkerte Stadt gewesen, bevor Brainiac einzog.

Natürlich war dies nur ein Vorgeschmack, ein einzelner Bereich, ein einziges Szenario. Aber es zeugt von einem Live-Service-Projekt, dem praktisch alle Kernelemente fehlen, die wir an Rocksteady lieben, was wir in den Arkham-Spielen für selbstverständlich hielten. Was wir stattdessen bekommen, fügt vielleicht einen gewissen Wiederspielwert hinzu, was natürlich willkommen ist, aber es scheint in falschen Räumlichkeiten mit farblich abgestimmter Beute, vielen Skins und Feinden gekauft zu werden, die selbst während einer organisierten Demo schwer zu unterscheiden sind.

Und was präsentiert wurde, sah zumindest für mich so unendlich langweilig aus, völlig frei von außergewöhnlichen Merkmalen oder irgendetwas in seinem Herzen. Der große Panzer mit markanten lila Blasen, Harley Quinns luftige Angriffe ohne jegliches Gewicht und vielleicht am bezeichnendsten; Das schleichende Gefühl, dass die einzige Möglichkeit, mit der Welt des Spiels zu interagieren, darin besteht, langweilige, generische Weltraumgegner zu zerschlagen.

Wie ich bereits geschrieben habe; Live-Service ist per Definition nicht schlecht. Forza Horizon 5 ist im Prinzip zum Beispiel ein Live-Service-Spiel. Aber Marvel's Avengers, Gotham Knights und Anthem haben alle den Weg für eine Formel geebnet, die Suicide Squad: Kill the Justice League scheinbar nicht erneuert, und der visuelle Pomp und die Umstände, die vorher vorhanden waren und die den Mangel an allem anderen hätten ausgleichen können, scheinen auch verschwunden zu sein.

Ich hoffe, ich liege falsch, das tue ich wirklich. Aber es sieht einfach so aus... uninspiriert.

Was denkst du?