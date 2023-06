Unsere Lieblings-Indies vom Summer Game Fest

HQ

Wir haben eine ganze Reihe von Previews und Impressionen aus unserer Zeit bei Summer Game Fest in Los Angeles veröffentlicht, aber im Allgemeinen waren die meisten dieser Texte den größten Spielen gewidmet, die wir zu sehen bekamen, da Indie zum größten Teil nur etwas war, das wir in flüchtigen Momenten zu sehen bekamen, da The Mix abgesagt wurde. Aber wir haben ein paar verschiedene aufregende Indie-Spiele gesehen, einige nur für ein paar Minuten am Stück. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier eine Sammlung der interessantesten Indies, die wir während des SGF ausprobieren konnten.

Été

Den Anfang macht das unglaublich auffällige Indie-Projekt Été. Das vom Entwickler Impossible stammende Spiel ist ein entspannendes Malspiel, das Erkundung mit Kreativität und Story-Elementen kombiniert und gleichzeitig in einem Aquarell-Kunststil präsentiert wird, der wirklich zum Ton des Spiels passt. Das Spiel, das nach dem französischen Wort für Sommer benannt ist, spielt in Montreal und wird sogar vollständig in Quebec-Französisch vertont und ermöglicht es den Spielern, die Viertel der Stadt frei zu erkunden, um Künstlerfreunde zu treffen.

Hauntii

Dieses entzückende Spiel hat einige ziemlich beunruhigende Untertöne. Die Idee hinter Moonloop Games' Hauntii sieht vor, dass sich die Spieler ihren Weg durch Eternity bahnen, einen Ort, der jenseits des Weltraums existiert und an dem alle Seelen schließlich landen. Von hier aus musst du als kleiner Geist die Welt erkunden, in der Hoffnung, einen zentralen Turm zu erreichen, um auf eine höhere Ebene aufzusteigen, während du den korrumpierenden Seelen, die in der Dunkelheit existieren, ausweichst und ihnen ausweichst. Mit einem wirklich einzigartigen Kunststil und einem Spielstil, der entspannend und langsam ist, ist dieses Twin-Stick-Spiel eine interessante Herangehensweise an das Leben nach dem Tod.

Werbung:

Sucher

Vor Day of the Devs und SGF schlug Sad Owl Studios' Viewfinder bereits einige Wellen, und jetzt wissen wir genau, warum. Dieser geniale Titel nutzt die Perspektive als Hauptwerkzeug, um komplexe Rätsel zu erstellen, die die Spieler lösen müssen, und fordert die Spieler auf, die Realität buchstäblich neu zu gestalten, während er gleichzeitig eine Reihe einzigartiger Kunststile kombiniert, um ein Erlebnis zu schaffen, das wirklich einzigartig und frisch ist. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Puzzler bist, das du nächsten Monat spielen kannst, ist Viewfinder definitiv eines, auf das du achten solltest.

Werbung:

Beastieball

Hast du dich jemals gefragt, was passieren würde, wenn du Pokémon mit Volleyball kreuzen würdest? Wenn ja, dann ist Wishes' Beastieball genau das Richtige für dich. Dieses Spiel kombiniert Sport mit RPG-Elementen im Kampf gegen Monster und fordert die Spieler auf, gegnerische NPCs und wilde Kreaturen zu besiegen, indem sie sie tatsächlich in einem Volleyballspiel besiegen. Um dies zu tun, musst du entweder gegnerische Kreaturen ausschalten, indem du sie mit einer Reihe von Volleyball-basierten Angriffen triffst, oder sie stattdessen vortäuschen und es schaffen, den Ball auf ihrer Seite des Spielfelds auf den Boden zu bringen, um einen Punkt zu erzielen. Mit Entwicklungen und einer Reihe von Mechaniken, die Pokémon so ikonisch gemacht haben, ist Beastieball eines, das man 2024 im Auge behalten sollte.

Saltsea-Chroniken

Saltsea Chronicles stammt aus dem Indie-Studio, das zuvor Mutazione serviert hat, und ist ein kommendes Story-getriebenes Abenteuerspiel, das die Spieler auf eine Reise durch eine Welt nach der Flut schickt. In der Erzählung hilft der Spieler Captain Maja, sein Schiff aus einem Staudamm zu befreien, und entkommt dann auf den Wellen der Welt von Saltsea, einem Reich, das aus seltsamen und wunderbaren Gemeinschaften und mysteriösen Ruinen besteht und von einer tiefen Verschwörung ergriffen wird. Da der Spieler dafür verantwortlich ist, wo er Abenteuer erlebt, mit wem er sich zusammentut und vieles mehr, dreht sich bei Saltsea Chronicles alles darum, so zu erkunden, wie es zu dir passt, wobei das Spiel irgendwann später in diesem Jahr erscheinen wird.

Lysfanga: Die Kriegerin der Zeitverschiebung

Mythologisches antikes Setting, zeitbasierte Kräfte, angekündigt bei Summer Game Fest Live. Du denkst wahrscheinlich, dass wir über Prince of Persia: The Lost Crown sprechen, aber du liegst falsch, da dies tatsächlich der neueste Titel des Entwicklers Sand Door Studio ist, Lysfanga: The Time Shift Warrior. Dieses Spiel spielt in einem alten Königreich und versetzt die Spieler in die Rolle eines Kriegers, der mit zeitlichen Kräften ausgestattet ist, während er die Aufgabe hat, riesige Städte zu untersuchen, Horden gefährlicher Feinde zu besiegen und dies so schnell und effizient wie möglich zu tun, um die bestmögliche Punktzahl zu erzielen. Da das Spiel erst kürzlich angekündigt wurde, warten wir immer noch darauf, zu erfahren, wann es in Zukunft veröffentlicht wird.