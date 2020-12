Unsere Kritik zu Cyberpunk 2077 ist da...

You're watching Werben

In wenigen Tagen erscheint Cyberpunk 2077 und in diesen Minuten geht unsere Kritik zum großen Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red online. Es ist eine 7/10, laut unserem polnischen Tester Damian also ein gutes Spiel. Der Titel ist nicht die Offenbarung, auf die sich sicherlich viele Leute eingestellt haben, zumindest ist er das aktuell noch nicht. Dass die Polen die Veröffentlichung verschieben, nachdem sie den Goldstatus ausgesprochen und somit die „Fertigstellung" der Spielversion versichert haben, ist ein bis dato einzigartiger Fall, der Bände spricht. Und ganz ehrlich, am besten hört ihr darauf.

Im Moment sollen die technischen Mängel von Cyberpunk 2077 auf dem PC so aufdringlich, desaströs und gravierend sein, dass wir unserer finalen Wertung einige Punkte abziehen mussten. Wir haben den Entwicklern eine lange Liste mit den von uns bemerkten, schwerwiegenden Fehlern geschickt und baten um einen Kommentar, welche dieser konkreten Probleme bis zur Veröffentlichung am 10. Dezember im ominösen Day-1-Update behoben werden können. Eine aussagekräftige Antwort haben wir nicht bekommen.

Viele der in Damians Kritik benannten Punkte sind schwerwiegender Natur: Warum sich Objekte anders als vorgesehen verhalten, lässt sich in einem solchen engen Knoten aus Gameplay-Systemen nicht einfach sagen - geschweige denn von heute auf morgen beheben. Die Entwickler behaupten, dass sie bereits seit Wochen an verschiedenen Patches und Updates arbeiten - vielleicht schaffen sie es ja doch rechtzeitig? Ich bin zuversichtlich, dass schon in wenigen Tagen mehrere Patches ausgeliefert werden, die unterschiedlichste Bugs beheben (oder einführen), doch solche Versprechen können wir nicht überprüfen, ehe wir es nicht selbst gespielt haben.

Über die Konsolenversionen können wir leider noch gar nicht sprechen, da Ingo und ich die entsprechenden Testmuster erst im Laufe der Woche geliefert bekommen. Wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Postboten, der das Spiel in euren Briefkasten wirft. Wer eine physische Disc ohne Update installiert und direkt startet, der sollte sich in jedem Fall auf eine raue Fahrt einstellen, das steht ganz außer Frage. Und von dieser Erfahrung berichten wir euch in unserer Kritik - mit einer abschließenden Note.

Wir werden in jedem Fall zum Spiel zurückkehren, denn es wird sich nicht vermeiden lassen, in den nächsten Monaten über dieses Großprojekt zu sprechen. Der Eindruck unserer Momentaufnahme steht jedoch für sich und er spricht eine deutliche Sprache: "Auf der einen Seite bekommen wir hier [...] ein von seiner Story vorangetriebenes Meisterwerk und ein außergewöhnliches Abenteuer für Einzelspieler, doch auf der anderen Seite [ist es] ein unvollständiges Spiel. Cyberpunk ist nicht unbedingt ein Titel, mit dem ihr sofort loslegen solltet, denn technisch gesehen ist es eine Katastrophe. Die vielen Bugs machen es aktuell unmöglich, das Spiel wirklich zu genießen, geschweige denn länger in der Atmosphäre dieser tollen Spielwelt einzutauchen."

Ein solches Schlamassel können (und wollen) wir nicht besser bewerten. Doch wir hoffen aufrichtig, dass Cyberpunk 2077 in Zukunft irgendwann zu dem Spiel wird, das sich die Entwickler erträumt haben. Hoffentlich kann das Team nun langsam wieder einen Gang runterschalten und zu akzeptablen Arbeitszeiten zurückkehren, um in relativer Ruhe genau diese Vision zu verwirklichen.