Unsere Herzen setzten fast einen Schlag aus, als Nintendo seinen großen Drittanbieter-Exklusivtitel mit FromSoftware enthüllte, The Duskbloods

Obwohl es mich schon seit ein paar Jahren gibt und ich an Hunderten von Ankündigungen bei Dutzenden von Veranstaltungen teilgenommen habe, gebe ich zu, dass Nintendo mich dieses Mal fast einen Herzinfarkt bekommen hätte, und erst als der Ankündigungstrailer für The Duskbloods endete, wussten wir, dass es sich um eine neue IP und nicht um Bloodborne 2 handelte. Obwohl es der Idee, die wir hätten haben können, wenn es sie gegeben hätte, sehr ähnlich sieht.

The Duskbloods war das große Projekt, das FromSoftware heimlich parallel zu Elden Ring: Shadows of the Erdtree und NightReign entwickelt hat. Es handelt sich um einen Multiplayer-Titel, der nächstes Jahr exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Hidetaka Miyazaki, der Director des Spiels, wird in einem Artikel in unserer neuen "Creator's Voice"-Serie, die sich auf Entwickler-Interviews konzentriert, weitere Informationen liefern. Der Artikel wird ab dem 4. April verfügbar sein, und dann werden wir mehr wissen.

The Duskbloods Offizielle Bildergalerie