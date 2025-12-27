Unsere Hauptmission wird es sein, Freunde in Song of the Peacock zu finden

Eines der visuell stilisiertesten Spiele, die wir auf der BIG Conference 2025 sehen durften, war Song of the Peacock. Es ist ein narratives Adventure-Spiel von Gentle Gravity Studio, bei dem unsere Hauptmission offenbar darin besteht, Freunde zu sammeln, um unsere Chancen auf bessere Entscheidungen zu erhöhen.

Im Gespräch mit dem Autor und Zeichner Ara Rojas haben wir gefragt, welche Entscheidungen das Spiel beeinflussen, und es scheint, dass die Freundschaft, mit der man sich anfreundet, die Erzählung ziemlich verändert. "Wir haben die Erzählung bereits ausgearbeitet und müssen oft viele Verzweigungen machen, die viele Szenen durchlaufen, weil man im Laufe des Spiels viele Entscheidungen treffen und auch mit vielen Leuten sprechen muss", erklärte sie. "Ich würde sagen, die Hauptmechanik des Spiels, selbst wenn es Rätsel und andere Sachen gibt, ist es, auf gewisse Weise Freunde zu finden. Das Abenteuer führt durch die Wildnis, wo du viele Geister treffen wirst, und einige Geister könnten dich auf deiner Reise begleiten."

Es scheint auch, als würden wir in Song of the Peacock ein ganz anderes Abenteuer erleben, da wir aus der Perspektive eines Kindes spielen werden. "Du hast nur sehr wenig zu tun, und du wirst nicht einmal zu den Gesprächen darüber eingeladen, was mit deinem Königreich geschehen wird. Und deshalb fühlst du dich sowohl für dein Königreich verantwortlich als auch machtlos", fügte Rojas hinzu. "Und ich denke, es ist eine Geschichte darüber, ein Kind zu sein, das wiederzugewinnen und gleichzeitig den Menschen um sich herum zu helfen. Es fällt irgendwie auf, dass eine meiner Hauptreferenzen bei meiner Arbeit [Hayao] Miyazakis Arbeit ist."

Lesen Sie unser vollständiges Interview für weitere Details zu Song of the Peacock: