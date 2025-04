Unsere größte Bedrohung rückt im neuen Alien: Earth Teaser näher

HQ

Während die Menschheit seit Jahrzehnten in verschiedenen Alien Filmen und Projekten gegen die ultimative Lebensform kämpft - einschließlich des jüngsten Alien: Romulus und bald wieder in der kommenden Alien: Isolation Fortsetzung - mussten wir uns noch nicht mit Xenomorphs in unserem eigenen Territorium auseinandersetzen. Das ändert sich diesen Sommer.

Nach Jahren des Kampfes gegen die schrecklichen Kreaturen im Weltraum und auf fernen Planeten finden Xenomorphs im Sommer ihren Weg zum Planeten Erde, alles als Teil der furchterregenden Serie Alien: Earth, die von Schöpfer Noah Hawley stammt. Während diese Premiere immer näher rückt, ist ein neuer Teaser im Einklang mit dem Tag der Erde eingetroffen, der darauf hinzudeuten scheint, dass unser schöner blauer Planet bald nicht mehr uns gehören wird...

Gemäß dem, was die Handlung Alien: Earth vorsieht, können wir Folgendes erwarten: "Als ein mysteriöses Raumschiff auf der Erde abstürzt, machen eine junge Frau (Sydney Chandler) und eine bunt zusammengewürfelte Gruppe taktischer Soldaten eine schicksalhafte Entdeckung, die sie mit der größten Bedrohung des Planeten konfrontiert".

