Unsere Gamereactor iOS-App unterstützt nun auch iOS 14

Hier bei Gamereactor war in den vergangenen Wochen ordentlich was los. Die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen, sowie einige Änderungen im Personal. Dafür können wir euch nun die erfreuliche Nachricht überbringen, dass unsere iOS-App ab sofort auch auf iOS 14-Geräten funktioniert.

Mit all den neuen Plattformen und Systemen die dazukommen, arbeiten wir daran, unsere Gamereactor App überall verfügbar zu machen — angefangen mit den Apple-Geräten, die iOS 14 verwenden.

Unsere App ist außerdem für die Xbox Series S/X sowie die Playstation 5 verfügbar, damit ihr von überall auf unsere Inhalte zugreifen könnt. Schaut euch die Apps an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Auch Vorschläge nehmen wir immer gerne an.