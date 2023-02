Unsere ersten Eindrücke von PlayStation VR2

HQ

Als Gaming-Plattform hat VR noch keinen großen Durchbruch. Ja, Quest 2 hat sich besser verkauft, als irgendjemand erwartet hatte, aber im Vergleich zu den Konsolenverkäufen ist es noch ein langer Weg, und die anderen Headsets auf dem Markt liegen in Bezug auf die Rohzahlen weit hinter Meta's Headsets. Das gilt auch für das Original PlayStation VR, auch wenn es das erste war, das bewies, dass es möglich war, Millionen von VR-Headsets zu verkaufen. Sieben Jahre und viele wertvolle Erfahrungen später ist Sony nun bereit, die nächste Generation eines VR-Headsets zu veröffentlichen. Kann PlayStation VR2 (PS VR2) VR auf die nächste Stufe heben und sich in einem überfüllten Markt differenzieren? PlayStation hat uns kürzlich eingeladen, eine Stunde mit PS VR2 zu verbringen, um uns selbst davon zu überzeugen. Hier sind fünf Dinge, die auffielen.

Es ist sehr komfortabel

Die meisten Quest-Veteranen werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass Komfort kein Faktor ist, den man übersehen sollte, wenn es um die immer noch relativ sperrigen Headsets geht. Mein Hals hat oft das schlecht proportionierte Headset-Design von Meta verflucht. Daher freue ich mich, berichten zu können, dass sich PS VR2 sehr wohl anfühlt, zumindest nach der Stunde zu urteilen, in der ich es getragen habe. Wie sein Vorgänger lässt er sich vorne und hinten verstellen. Es ist weich und hat schöne, runde Kurven und fühlt sich leichter an als sein Vorgänger. Komfort steht für die meisten Gamer vielleicht nicht ganz oben auf der Wunschliste, aber es ist immer noch schön, dass Sony ein komfortables Headset entworfen zu haben scheint.

Die beeindruckenden Spezifikationen können gesehen und gefühlt werden

Mit seinem OLED-Bildschirm, einer Auflösung von 2000 x 2040 pro Auge und einem Sichtfeld von 110 Grad hat PS VR2 beeindruckende Spezifikationen, und wie Sie in meiner Vorschau von Horizon Call of the Mountain lesen können, sind sie in Kombination mit der Leistung der PS5 in der Lage, Erlebnisse zu erzeugen, die die der ersten PSVR aus visueller Sicht weit übertreffen. Insbesondere die scharfe Bildqualität, die den berüchtigten Bildschirmtüreffekt beseitigt, ist ein sehr willkommenes Upgrade, und mit seinen internen Kameras wird auch das Tracking stark verbessert. Allein die Tatsache, dass man sich jetzt um 360 Grad drehen kann, ohne dass das Tracking verrückt spielt, ist wunderbar.

Die Controller sind vertraut und funktionieren sehr gut

Der Tod des Move-Controllers ist eines der besten Dinge an der neuen Hardware. Die umständlichen Sticks wurden durch ein paar Oculus Touch inspirierte Controller ersetzt, die sich sehr natürlich anfühlen. Es gibt endlich zwei Analogsticks und die Platzierung der Tasten fühlt sich genau richtig an. Und natürlich kommen sie mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern (mehr dazu gleich). Wenn Sie, wie ich, viel Zeit mit den Touch-Controllern verbracht haben, fühlt es sich wie ein kleines Upgrade an, aber wenn Ihr Bezugspunkt die ursprüngliche PSVR ist, werden Sie sich auf ein ernsthaftes Vergnügen freuen.

Die von DualSense eingeführten Features sind in VR spannend

Apropos haptisches Feedback, die Controller sind nicht das einzige, was dies nutzt. Das Headset selbst verfügt über diese Funktion. Keine Sorge, ein Schlag von einem Watcher's-Schwanz wird dich nicht umhauen, da Sony im Sinne des Designs weniger radikal sind als Palmer Lucky. Aber den Wind in der Luft nach einer engen Begegnung mit einem Stormbird oder die Vibrationen durch meine Hände und meinen Kopf zu spüren, wenn ein Tallneck in der Nähe vorbeizieht, verbessert das Eintauchen erheblich, und ich denke tatsächlich, dass haptisches Feedback und adaptive Trigger in VR ein größeres Potenzial haben als in traditionellen Spielen. Ich für meinen Teil freue mich darauf, meinen ganz eigenen Jurassic Park-Moment zu haben, wenn sich zum ersten Mal ein Thunderjaw nähert. Wie immer laufen diese Features Gefahr, im Laufe der Zeit weniger auffällig zu werden oder sogar von Entwicklern vernachlässigt zu werden, aber im Moment bin ich gespannt, wie die kommenden Spiele die Features umsetzen.

Der Draht ist nicht wirklich ein Problem

Als PS VR2 angekündigt wurde, war der größte Kritikpunkt das einzige Kabel, das es mit der PS5 verbindet. Persönlich hat es mich nicht allzu sehr beunruhigt, und während meiner Zeit mit dem Headset war das entsprechend lange Kabel kein Problem. Wäre es noch schöner gewesen, wenn die PS VR2 kabellos gewesen wäre? Wahrscheinlich. Aber es ist ein Kompromiss, den ich verstehen kann, wenn es eine höhere Auflösung und geringere Latenz bedeutet. Obwohl ich der Typ bin, der kabelgebundene Kopfhörer mag, also nimm das, wie du willst.

Wie in der Einleitung erwähnt, basiert all dies auf nur einer Stunde mit dem Headset, aber die Dinge sehen gut aus, und ich freue mich darauf, mit Sony's neuem Zubehör tiefer zu gehen, wenn es am 22. Februar auf den Markt kommt.