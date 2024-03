Unsere Auswahl für die 10 kultigsten Spieletrailer

HQ

Wie bei so vielen Dingen hängt es von den persönlichen Vorlieben und dem Geschmack ab, ob man einen Spieletrailer mag. Es gibt jedoch einige, die für die meisten Menschen zu etwas wirklich Besonderem werden.

Wir haben zurückgeblickt und 10 Spieletrailer ausgewählt, die wir für ikonisch halten - und es ist wichtig zu betonen, dass dies nicht unbedingt die 10 besten Trailer oder die 10 Trailer mit den meisten Aufrufen auf YouTube sind. Dies sind die 10 Trailer, die meiner Meinung nach zu den kultigsten Spieletrailern aller Zeiten gehören.

Fühlen Sie sich frei, Ihren Lieblingstrailer in den Kommentaren unten zu teilen.

10. CYBERPUNK 2077 - TEASER TRAILER (2013)

HQ

Cyberpunk 2077 hatte einen wirklich schönen und stilvollen Teaser-Trailer, der dazu beigetragen hat, die Erwartungen an dieses Spiel in die Höhe zu treiben. Der Trailer hatte vielleicht nicht viel mit dem fertigen Spiel zu tun, aber er ist einer der am besten aussehenden Teaser, die wir seit langem gesehen haben. Das Lustige an diesem Trailer ist, dass es heißt "Coming: When it's ready" und wir alle wissen, dass Cyberpunk 2077 lange bevor es "ready" war, aber das nimmt diesem schönen Trailer nichts weg.

9. BIOSHOCK-TRAILER (2007)

Bioshock hat schon immer großartige Trailer geliefert, aber der erste Trailer aus dem ersten Spiel hat wirklich Eindruck hinterlassen. Hier begegnet man auch zum ersten Mal der einzigartigen Welt von Rapture und einem Big Daddy, und wie wir alle wissen, enden diese Dinge selten gut. Am Ende ist es ein ziemlich intensiver Trailer und ich kann mich noch gut an das erste Mal erinnern, als ich ihn gesehen habe, und er hat einen großen Eindruck auf mich gemacht.

8. ASSASSIN'S CREED UNITY - WELTPREMIERE CINEMATIC TRAILER (2014)

Als der erste Trailer zu Assassin's Creed Unity 2014 auf der E3 gezeigt wurde, war es einer der am besten aussehenden Trailer, die man je gesehen hat. Der Trailer ist fast 4 Minuten lang und spielt in Paris während der Französischen Revolution. Die Musik (Lorde - Everybody Want to Rule the World ), der Schnitt und das etwas überraschende Ende machen diesen Trailer zu einem der kultigsten - leider war das Spiel nicht annähernd auf dem Niveau des Trailers. Hier war ein Remake, das man wirklich gebrauchen konnte.

7. MASS EFFECT 2 - LAUNCH-TRAILER (2010)

"Wir befinden uns im Krieg! Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen." Dieser Trailer ist möglicherweise einer der epischsten, die wir bisher gesehen haben. Mass Effect ist eine epische Weltraumgeschichte und dieser Trailer setzt das zweite Spiel der Serie wirklich gut in Szene. Es bietet einen epischen Soundtrack, exzellenten filmischen Schnitt, wunderschöne Grafiken (für die damalige Zeit) und natürlich Martin Sheen!

6. DEATH STRANDING - TEASER-TRAILER (2016)

HQ

Dieser 5-minütige Teaser-Trailer ist einer der mysteriösesten. Als man es zum ersten Mal sah, hatte man keine Ahnung, was vor sich ging; ein Baby in einer Glasflasche, schwebende Puppen, Panzer, die wie Gedärme aussahen, und natürlich Mads Mikkelsen als Bösewicht, der mit seinen Soldaten verbunden war, die wie mechanische Nabelschnüre aussahen. Dieser Trailer warf weit mehr Fragen auf, als er beantwortete, und vielleicht ist das der Sinn eines Teaser-Trailers. Auf jeden Fall ist dieser Trailer einer der kultigsten und mysteriösesten Trailer.

5. ELDEN RING - E3 2019 ANKÜNDIGUNGSTRAILER (2019)

HQ

Hätte der Elden Ring Trailer nur eines der ersten Dinge enthalten, die man sieht, nämlich den Bildschirm mit der Aufschrift "A new world by created by Hidetaka Miyazaki and George R. R. Martin", hätte er Fans von Dark Souls, Sekiro, Bloodborne und Game of Thrones in Ekstase versetzt. Zum Glück bekommt man ein wenig von der düsteren und ominösen Welt zu sehen, und dieser Trailer stimmt perfekt auf eines der besten Spiele des Jahres 2022 ein. Es war einer dieser Trailer, die fast sofort zur Ikone wurden.

4. GEARS OF WAR - MAD WORLD TRAILER (2006)

Bei diesem Trailer handelt es sich eigentlich um einen TV-Spot zum ersten Gears of War. Was diesen Trailer besonders macht, ist die einzigartige Stimmung, die Gary Jules' Coverversion des alten Tears for Fears Songs Mad World diesem Trailer verleiht. Die letzte Einstellung, in der Marcus dem riesigen Monster im Dunkeln gegenübersteht, mit Mad World im Hintergrund, kann einem bis heute fast die Haare auf den Armen zu Berge stehen lassen. Ausgezeichneter Anhänger.

3. THE LAST OF US PART II - PLAYSTATION EXPERIENCE 2016 ENTHÜLLUNGSTRAILER (2016)

Dieser Trailer ist eine Meisterklasse darin, eine intensive Atmosphäre zu schaffen. Ellie, eine ältere und blutverschmierte Ellie, sitzt mit einer Gitarre auf der Bettkante. Mit zitternden Händen stimmt sie die Gitarre und singt das düsterste Lied darüber, wie sie ihre Feinde töten wird, wenn sie kommen. Und als Joel schließlich den Raum betritt und sie fragt, ob sie das wirklich "durchziehen will" und ihre Antwort ihr einen Schauer über den Rücken jagt. Es stimmt wirklich auf eines der besten Spiele aller Zeiten ein - und der Trailer ist auch einer der kultigsten Trailer in meinem Buch.

2. DEAD ISLAND - TRAILER ZUR ENTHÜLLUNG (2011)

HQ

Dieser Trailer ist einer der kultigsten Trailer, die ich mir vorstellen kann - wahrscheinlich, weil er auch einer der besten Spieletrailer aller Zeiten ist. Man sieht die Schrecken eines Zombie-Angriffs in einem Paradies, das eigentlich ein kleines Familienparadies sein sollte, teilweise rückwärts - es war eine fantastische Aufnahme, die ins Schwarze traf, als der Trailer 2016 landete. Leider konnte das Spiel nicht ganz mithalten, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einer der besten Spieletrailer aller Zeiten ist.

1. METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY - E3 2000 TRAILER (2000)

Dieser 9-minütige Trailer ist einer dieser Trailer, die man sich vorstellen kann, wenn man sich nur den Soundtrack anhört. Es ist ikonisch und hat alle im Sturm erobert und die Erwartungen an Hideo Kojimas Metal Gear Solid 2 durch die Decke gehen lassen. Hideo Kojima ist ein Filmemacher, der im Körper eines Spieleentwicklers gefangen ist, und er ist auch der einzige mit zwei Trailern auf dieser Liste. Er ist in der Regel für wirklich gut gemachte und oft lange Trailer verantwortlich, und dieser hier ist der kultigste Spieltrailer. (Wir entschuldigen uns für die Qualität des Trailers - es gibt KI-skalierte Versionen online, aber wir wollten die Originalversion zeigen, die nicht die Qualität hat, die wir im Jahr 2024 gewohnt sind).

Lobende Erwähnungen

Die drei folgenden Trailer können kaum als "ikonisch" bezeichnet werden, aber sie haben die zusätzliche Würze, die sie immer wieder sehenswert macht.

ORI UND DER BLINDE WALD - NEUER TRAILER (2015)

HQ

Dieser Trailer ist wahrscheinlich der, den ich am häufigsten gesehen habe. Es hat alles; Traurigkeit, Freude, Hoffnung, Verzweiflung, großartige Musik, schöne Grafik und großartiges Gameplay.

GRAND THEFT AUTO V - TRAILER #2 (2012)

HQ

Rockstar hat schon immer einen tollen Trailer zusammengestellt und Grand Theft Auto V war da keine Ausnahme. Trailer #2 stellte die drei schrulligen Protagonisten des Spiels vor, begleitet von Stevie Wonders "Skeleton" - eine gewagte Kombination.

HITMAN ABSOLUTION - ATTACK OF THE SAINTS TRAILER (2012)

HQ

Die Kontraste und das Setting in diesem Trailer haben etwas an sich. Die 8 Nonnen, die unter der Verkleidung definitiv keine Nonnen sind, das amerikanische Highway-Diner und der Regen, der einsetzt, wenn die Hölle losbricht. Dieser Trailer bringt die Stimmung perfekt auf den Punkt.