Unser nächstes großes D&D-Abenteuer erwartet uns in Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

Freunde für Dungeons & Dragons an einem Tisch zu versammeln oder sie einfach nur alle gleichzeitig online zum Spielen zu bringen, kann frustrierend sein. Im Laufe der Jahre haben wir viele Spiele gesehen, die versucht haben, das Tabletop zum Leben zu erwecken, aber jetzt verwendet Demeo sein beliebtes RPG-Tabletop-System mit dem beliebtesten Tabletop-RPG von allen.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked ist ein neues, DM-loses System, das es Gruppen von bis zu vier Spielern ermöglicht, Abenteuer zu erleben, Würfel zu werfen, ihre eigenen Charaktere zu erstellen und einfach D&D zu spielen, ohne dass jemand die Kontrolle über das Erlebnis hat.

"Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit des Demeo-Systems ist Resolution Games in der Lage, einen anderen Ansatz für Dungeons & Dragons zu wählen, indem der Schwerpunkt auf schnellen, rundenbasierten Kämpfen und Pick-up-and-Play-Mechaniken gelegt wird." Eugene Evans, SVP of Digital Strategy & Licensing bei Wizards of the Coast, sagte in einer Pressemitteilung. "Battlemarked setzt die Strategie von Hasbro fort, unseren umfangreichen Katalog an erstklassigem geistigem Eigentum zu nutzen, um digitale Spiele durch Lizenzierung und interne Studioentwicklung zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit den besten Entwicklern der Branche können wir neue Spiele und innovative Erlebnisse auf allen Plattformen liefern, die unsere Fans genießen können."

Tommy Palm, Gründer und CEO von Resolution Games, räumt ein, dass D&D und Demeo bereits ein starkes Paar zu sein schienen, noch bevor dieses Spiel offiziell wurde. "Mit der Veröffentlichung von Demeo im Jahr 2021 haben wir begonnen, eine unglaubliche Beziehung zur D&D-Spieler-Community aufzubauen", sagte er. "Demeo und Demeo Battles wurden schnell zu einem Ersatz für Dungeon Masters, die außerhalb der Kampagne Spaß mit ihren Gruppen haben wollten, und für D&D-Spieler, um ihre Freunde und Familie mit Tabletop-Miniaturenspielen vertraut zu machen."

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked wird mit zwei storybasierten Kampagnen starten, die im D&D-Universum angesiedelt sind, und weitere Kampagnen sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Das Spiel wird auf mehreren Plattformen veröffentlicht, und Sie können sich über die offizielle Website hier auf dem Laufenden halten. Schauen Sie sich den Trailer unten an: