Unser letzter Blick auf Concord debütiert im Secret Level Trailer

HQ

Auf der Gamescom haben wir gehört, dass Tim Miller eine limitierte Serie entwickelt, die auf unseren Lieblingsspielen (und auch Concord) basiert. Alt und neu, AAA und Indie, wir bekamen eine Anthologie zu sehen, die Spiele wie Sifu, Mega Man, Call of Duty und viele mehr adaptierte.

Jetzt, im neuen offiziellen Trailer, bekommen wir viel mehr von dem zu sehen, was Secret Level zu bieten hat. Einige Spiele sind abwesender als andere. Wir bekommen einen soliden Einblick in die Features von Dungeons & Dragons, Mega Man und Call of Duty, aber nicht viel von Pac-Man, Spelunky und Concord. Wenn die Serie am 10. Dezember startet, werden wir natürlich alles in seiner ganzen Pracht sehen können.

Wir haben auch eine Bestätigung über die Starbesetzung im Trailer erhalten, zu der Keanu Reeves, Kevin Hart, Arnold Schwarzenegger, Claudia Doumit und viele mehr gehören. Schauen Sie es sich unten an: