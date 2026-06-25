Unser erster Blick auf Cyberpunk: Edgerunners 2 erscheint nächste Woche

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Die erste Enthüllung von Cyberpunk: Edgerunners 2 ist nicht mehr weit entfernt. Wir wussten, dass das zweite Team zwischen Studio Trigger und CD Projekt Red irgendwann während der Anime Expo 2026 ankommen würde, aber jetzt kennen wir das genaue Datum, an dem wir die neue Truppe treffen werden, und es könnte etwas früher sein, als ihr zunächst erwartet habt.

Da die Anime Expo 2026 offiziell am 2. Juli startet, hättest du vielleicht frühestens am nächsten Wochenende etwas zu Edgerunners 2 erwartet. Wie jedoch vom Cyberpunk: Edgerunners-Account in den sozialen Medien bestätigt wurde, können wir mit der neuen Besetzung am 29. Juni rechnen.

Es sollte niemanden überraschen, der die Originalserie gesehen hat, dass diese neue Staffel eine neue Besetzung und Handlung haben wird. Wir verfolgen immer noch Figuren, die versuchen, Night City-Legenden zu werden, aber diese Geschichte wird eine 10-teilige, eigenständige Serie sein, die uns laut einigen Kommentaren zur Enthüllung genauso traurig machen könnte wie Staffel 1.