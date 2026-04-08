Unser endgültiges Ranking von DCs Absolute Universe nach 18 Monaten

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Während Marvel im Film- und TV-Bereich die Oberhand gegenüber DC hat, trifft DC in letzter Zeit die besseren und erfolgreicheren Entscheidungen. Der Unterhaltungsgigant hat kürzlich sein reifer orientiertes Vertigo-Label zurückgebracht und eine neue Schlüsselserie mit Batman in der Hauptrolle gestartet, geschrieben von Matt Fraction, die bereits ein riesiger Erfolg ist. Doch vielleicht ist der bemerkenswerteste und erfolgreichste Versuch von DC in jüngerer Vergangenheit der Start des Absolute-Universums, das eine frische Perspektive auf viele der ikonischsten Helden und Schurken der Marke bietet.

Absolute begann offiziell vor 18 Monaten, als das DC All In Special Anfang Oktober 2024 erschien, das dieses neue Universum mit dem früheren älteren verband, und von da an entwickelte es sich erheblich zu einer Reihe einzigartiger Geschichten, die auf wichtigen Justice League-Mitgliedern basieren. Natürlich leitete Batman das Geschehen ein, aber seitdem wurden wir mit Absolute Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern und Martian Manhunter bekannt gemacht, mit Plänen, sich im Mai und Juni 2026 auf Green Arrow bzw. Catwoman auszubreiten.

Der Großteil dieses Absolute-Universums ist auf die fünf Justice League-Ikonen aufgeteilt, da die Martian Manhunter-Geschichte eine limitierte Serie ist, ebenso wie der Plan für die Green Arrow- und Catwoman-Arcs. Es gab außerdem eine von Schurken ausgerichtete Absolute Evil-One-Shot-Geschichte und einen kurzen Tie-in zu Absolute Batman namens Ark M Special, sodass das Universum, wie man sieht, bereits ziemlich breit gefächert ist.

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Jetzt, da 18 Monate vergangen sind und viele dieser Absolute-Projekte viel Zeit hatten, sich einzuleben und zu wachsen, dachte ich, es ist an der Zeit, das bisher Präsentierte zu bewerten, insbesondere die Batman-, Superman-, Wonder Woman-, Flash-, Green Lantern- und Martian Manhunter-Geschichten, da es zum Zeitpunkt des Erzählens viele Ausgaben gibt. Hier ist also meine definitive Rangfolge des Absolute-Universums von schlecht bis zum besten (auch wenn keine dieser Geschichten schlecht ist, muss trotzdem jemand der 'Verlierer' sein...).

6. Absoluter Green Lantern

Der Grund, warum Absolute Green Lantern ganz unten auf der Liste steht, ist einfach, dass diese Geschichte etwas zu viel Zeit braucht, um Fuß zu fassen, und auch, weil ihr einige der verdrehteren und skurrileren Charakterentwicklungen fehlen, die wir auch in den anderen Absolute-Geschichten finden. Da die gesamte Natur der Absolute-Reihe darin besteht, einzigartige und frische Interpretationen etablierter Helden und Erzählungen zu bieten, kann die in dieser Green Lantern-Geschichte dargestellte Geschichte diese Serie nicht über ihre Mitstreiter hinaus heben. Es gibt zwar einen interessanten Aufhänger, der die gesamte Machtdynamik des Lantern Corps neu erfindet, aber es fehlt der Punch und die fantastische, monströse Natur, wie man sie anderswo findet, weshalb Green Lantern auf Platz sechs kommt.

5. Absoluter Flash

Wie Green Lantern ist auch Absolute Flash eine ziemlich großartige Geschichte, aber sie stolpert in vielerlei Hinsicht ähnlich. Wir finden eine Geschichte, die (ironischerweise) nicht so richtig loskommt wie ihre Konkurrenten und die brutalen und monströsen Verrenkungen der Schurken wie in den anderen Serien deutlich vermisst. Es ist eine gute und interessante Fahrt, aber im Vergleich zu einigen der Schwergewichte, die kommen, kann Absolute Flash einfach nicht mithalten – zumindest in dieser Phase seiner größeren Geschichte und Entwicklung.

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4. Absolute Wonder Woman

Ich habe tatsächlich viel Respekt für Wonder Woman und liebe die Figur, weshalb es mir ein bisschen das Herz bricht, die Prinzessin von Themiscyra so tief eingestuft zu sehen. Der Grund, warum Absolute Wonder Woman auf den vierten Platz zurückfällt, liegt einfach darin, dass diese Geschichte ziemlich stark beginnt und seitdem Schwierigkeiten hat, dieses Maß an Nervenkitzel zu halten. Die ersten paar Ausgaben, die Diana als Produkt der Unterwelt und nicht des Olympus vorstellten, bevor sie den ikonischen Amazonenkrieger dem Tetrazid gegenüberstand – ein Ungeheuer, das jeden Mann vor Angst erzittern lässt – waren ein großartiger Start in die Serie. Seit dieser Zeit sind die Ausgaben jedoch weniger katastrophal bedeutsam und haben eine Erzählung geliefert, die nicht ganz die gleiche schlagkräftige Schlagkraft von Ausgabe zu Ausgabe hat wie das, was wir bevorstehen.

3. Absoluter Martian Manhunter

Okay, das ist fast eine kleine Verschnaufpause, eine Auffrischung der Formel, die wir von der Absolute-Reihe erwarten. Absolute Martian Manhunter ist mit Abstand die einzigartigste dieser Geschichten, da sie eine künstlerischere und kreativere Erzählung bietet, die den Helden auf abstraktere Weise neu interpretiert. Er ist weniger actiongeladen als die anderen auf dieser Liste, aber auch der ungewöhnlichste, ein perfekter Geschmacksreiniger in Form einer straffen Geschichte mit bedeutungsvollen Wendungen sowie obskuren und seltsamen Entwicklungen. Es ist ein komischer Ausdruck in großartiger Form.

2. Absoluter Superman

Wenn ich an das Absolute-Universum denke und daran, wie es die größere DC-Welt am besten verzerrt, stechen sowohl diese Geschichte als auch die Abenteuer des Maskierten Kreuzritters für mich hervor. Wir sprechen hier von veränderten Ursprungsgeschichten, die erkennbar, aber einzigartig sind, kombiniert mit zermürbenden Handlungsbögen und bestialischen Schurken, die Doomsday winzig und unbedeutend erscheinen lassen. Absolute Superman ist eine spannende und kraftvolle Geschichte, vollgepackt mit Herzschmerz, Verrat, Verlust und erschütternden Kämpfen. Es ist fast alles, was man sich von einer Man of Steel-Geschichte wünschen kann.

1. Absoluter Batman

Und wenig überraschend steht Absolute Batman ganz oben auf dieser Liste. Keine Serie repräsentiert das Absolute-Format besser als Bats' neueste Abenteuer, in denen Gothams berühmter Beschützer als riesiger Wrack neu interpretiert wird, der einen Bulldozer fährt, eine Axt schwingt und gegen monströs verzerrte Schurken kämpft, die direkt aus deinen Albträumen gerissen wurden. Diese Serie ist herzzerreißend, gewalttätig, furchteinflößend und grausam. Es ist ein Gemetzel. Ob wir nun über einen zwei Meter hohen Batman sprechen, der gegen skrupellose Schläger antritt, einen furchterregenden Mister Freeze, das Überleben schrecklicher Folter, einen Bane so groß wie ein Stadion oder sogar einen Joker, der am ehesten einem Dämon ähnelt – diese Geschichte hat alles. Es ist eine wirklich unverzichtbare Comicserie.

Wie ist also deine Meinung zum Absolute-Universum? Wie würdet ihr diese sechs Geschichten einordnen und welcher Absolute-Arc ist bisher euer Favorit?