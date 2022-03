Unseen heißt das Indie-Studio von Ikumi Nakamura

HQ

Die Japanerin Ikumi Nakamura hat diese Woche ihr eigenes Indie-Studio Unseen ins Leben gerufen. Die Firma bezeichnet sich selbst als "ein mysteriöses und grenzenloses Spielentwicklungsteam, das von Künstlern gegründet wurde". Die Arbeiten an einem ersten Projekt sollen bereits begonnen haben, doch es gibt noch keine klaren Details. Um dieses Vorhaben in Angriff zu nehmen, hat das kleine Team mehrere Stellen in Bereichen wie Kunst und Animation, Engineering, Design, Technik und weitere Positionen ausgeschrieben.

Zu den Talenten, die bereits an Unseen beteiligt sind, gehören Namen wie Liam Wong (Visual Director), Naoki Katakai (Design Director und Umgebungsspezialist), Misuzu Watanabe (Game Director) und Raúl Ibarra (Animation Director, früher bei Ubisoft, Moon Studios und Blow Studio). Im Moment ist nicht bekannt, an welchem Spiel sie arbeiten und für welche Plattformen es bestimmt ist. In der Zwischenzeit können Interessierte einen Blick auf Nakamuras Teaser-Trailer werfen, in de anscheinend die Arbeitsphilosophie dieses Teams widergespiegelt werden soll.

Nakamura hat Capcom (Okami) Platinumgames (Bayonetta) und Tango Gameworks (The Evil Within und The Evil Within 2) viele Jahre lang als Concept-Künstlerin begleitet. Unter der Führung von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami konnte die Frau bei ihrem letzten Arbeitgeber einige Zeit lang in die Rolle der Creative Directorin von Ghostwire Tokyo schlüpfen, ehe sie das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verließ.