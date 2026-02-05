Unsealed: The Mare wird uns im März richtig Angst machen

Eines der interessantesten Horrorspiele, die diesen Frühling erscheinen, ist Unsealed: The Mare, entwickelt von Gamhalla, einem Studio in Luleå (weit oben im Norden Schwedens). Sie hoffen, uns mit psychologischem Horror und einer düsteren emotionalen Geschichte gründlich zu erschrecken, in der wir in der Rolle der Vera zwischen Träumen und Erinnerungen navigieren müssen. Die Prämisse wird wie folgt beschrieben:

"Du spielst als Vera, gefangen zwischen Träumen und Erinnerungen, auf der Suche nach dem, was vergessen hätte sein sollen. Wenn Fragmente der Tragödie deiner Familie ans Licht kommen, vergiften sie deinen Geist und verweben sich mit deinen Erinnerungen, wodurch der Traum zu etwas immer Schrecklichem wird. In diesem Albtraum fühlt sich alles verbunden an – verbunden von Schuld, Trauer und etwas viel Dunklerem, das du noch nicht begreifen kannst.

Was als Suche nach Antworten beginnt, wird langsam zu einem Kampf gegen einen Albtraum, der von Erinnerung, Verlust und etwas viel Persönlicherem geprägt ist."

Gamhalla will uns zu Tode erschrecken, ohne auf Blut und Gewalt zurückzugreifen, sondern sich stattdessen auf unheimliche paranormale Aktivitäten verlassen. Jetzt haben wir einen neuen Trailer mit viel Gameplay und Szenen, die zeigen, dass die Entwickler offenbar Inspiration von Hideo Kojimas zwölf Jahre alter Horror-Demo P.T. genommen haben – und als Inspiration könnte man sich schlechter vorstellen. Wir erfahren außerdem, dass es am 10. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X Premiere feiern wird.