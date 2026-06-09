Unruhen, Gewalt und Chaos in New York nach der Niederlage der Knicks in der NBA

HQ

Wütende New York Knicks-Fans, nachdem sie gesehen hatten, wie ihr Team in Spiel 3 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs verlor, schlugen am Montagabend in den Straßen rund um den Madison Square Garden in gewalttätigen und chaotischen Szenen gegen die Spurs-Fans aus. Trotz der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen durch Donald Trumps Anwesenheit begannen noch vor dem Spiel Unruhen, da Hunderte von Fans den Madison Square Garden nicht betreten konnten.

Laut der New York Post begannen Fans, die Stadt zu verwüsten, Äste zu zerstören, Windschutzscheiben von geparkten Autos und gelben Taxis zu schlagen und sogar ein Busschild einzuschlagen, das dann als Waffe benutzt wurde, wie in einem Video gezeigt wird.

Andere Videos in den sozialen Medien zeigen Knicks-Fans, die Spurs-Fans jagen und angreifen. Mindestens eine Person wurde wegen Angriffs auf einen Polizisten festgenommen, sechs wurden wegen ordnungswidrigen Verhaltens gefesselt

Letztes Wochenende, während die Knicks in San Antonio spielten, versammelten sich dennoch mehrere Fans im Madison Square Garden zu einer Watch-Party, die zu mehreren Festnahmen führte und ein Polizist ins Gesicht geschlagen wurde und genäht werden musste. Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, sagte: "Die New Yorker sind zu Recht begeistert von der historischen Finalserie der Knicks, und wir möchten, dass die Fans diesen Moment gemeinsam feiern. Es gibt jedoch keinen Platz für Gewalt und keine Toleranz für Angriffe auf Polizisten" (über CBS).

Die Knicks spielen am Mittwochabend erneut und kehren dann für Spiel 5 nach San Antonio zurück. Wenn die Knicks die kommenden beiden Spiele gewinnen würden, würden sie die NBA-Meisterschaft gewinnen, erstmals seit 1973, in San Antonio.