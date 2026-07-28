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Der italienische Fußballverband durchlebt einige sehr turbulente Tage. Nach den gescheiterten Versuchen, Pep Guardiola als neuen Cheftrainer zu engagieren – ein Job, den er wie Carlo Ancelotti ablehnte – versuchte der italienische Fußballverband (FIGC), Andrea Pirlo zu engagieren, der Juventus zwischen 2020 und 2021 trainierte und nun für Dubai United arbeitet. Es schien eine ideale Wahl und eine abgeschlossene Sache zu sein (sogar Fabrizio Romano sagte, der Deal sei sicher), doch dann drehte sich der FIGC zurück, wegen seiner Verbindungen zu Fonbet, einem russischen Wettunternehmen mit engen Verbindungen zu Wladimir Putin, dessen globaler Botschafter Pirlo seit 2025 ist.

Berichte, dass Pirlo eingestellt werden würde, führten zu sozialen und politischen Gegenreaktionen, und Pirlo sprach die Situation sogar an, als er erfuhr, dass das Jobangebot nicht mehr existierte, und sagte in den sozialen Medien, dass seine Zusammenarbeit mit Fonbet einfach mit dem Job in Dubai verbunden sei und keine politische Bedeutung habe: Zu implizieren, er unterstütze Russland, würde "mir Überzeugungen zuschreiben, die ich nie geäußert habe und die nicht zu mir gehören". sagte er.

Als Folge dieses gescheiterten Versuchs, Andrea Pirlo zu engagieren (wobei er ihm den Job anbot, ohne auf seine kommerziellen Verbindungen zu achten, die ihn in Italien bereits zu einer kontroversen Person machen, eine Fußballlegende mit engen Verbindungen zu Russland und Putin), wurden die technischen Direktoren von FIGC, Paolo Maldini, der vor zwei Wochen in seine Position berufen worden war, und Leonardo Araújo trat zurück.

Und nun muss der kürzlich ernannte (im Juni letzten Jahres) Präsident des italienischen Verbands, Giovanni Malagò, bald einen neuen Namen finden, denn Italien kehrt im September und Oktober in der Nations League zurück, und das Team ist seit Gennaro Gattusos Rücktritt im April ohne Trainer, nachdem er sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte.