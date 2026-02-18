Unreal Tournament 4 ist dank der Fangruppe, die mit Erlaubnis von Epic Games zusammenarbeitet, kostenlos verfügbar.

Nachdem Unreal Gold und das originale Unreal Tournament in archive.org gebracht wurden, haben Fans der klassischen Mehrspieler-Shooter Unreal Tournament 2004 wieder zum Leben erweckt und komplett kostenlos zum Download gemacht. OldUnreal, eine Community-Selbsthilfegruppe, die seit Jahren besteht, war immer bestrebt, die alten Unreal Tournament-Spiele von Epic Games am Leben zu erhalten. Epic Games hat sogar die Erlaubnis erteilt, Unreal Tournament 2004 kostenlos zu machen und unterstützt OldUnreal in seinen neuesten Projekten.

Laut PC Gamer ist das Einzige, was diese Version von Unreal Tournament 2004 kosten könnte, Zeit. Du kannst den Installer hier von der OldUnreal-Seite herunterladen, aber sobald du das komplette Spiel auf deinem PC gepackt hast, musst du zu GitHub gehen, um den Community-Patch zu bekommen, der es ermöglicht, das Spiel auf modernen Betriebssystemen, einschließlich Mac und Linux, richtig zu laufen.

"Bitte beachten Sie, dass dies der erste öffentliche Patch für Unreal Tournament 2004 seit über 20 Jahren ist", schreibt Projektleiter Stijn-volckaert auf GitHub. "Wir haben zahlreiche Fixes und Verbesserungen implementiert, ein neues SDL-Backend für Linux und macOS geschrieben und sogar einen neuen Renderer entwickelt. Wir haben außerdem den gesamten Code auf moderne Build-Systeme migriert. Vielleicht sind neue Insekten reingekommen!"

Wenn du also dieses Wochenende nostalgisch fotografieren möchtest, kannst du das jetzt dank der Arbeit einiger unglaublich engagierter Fans.