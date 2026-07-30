Unreal Engine und technische Einschränkungen könnten verhindern, dass Clair Obscur: Expedition 33 auf Switch 2 kommt

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Die Nintendo Switch 2 ist eine deutlich leistungsstärkere Konsole als ihr Vorgänger und ermöglicht Portierungen von Drittanbietertiteln, die auf der originalen Switch niemals hätten laufen können. Wir haben bereits großartige Ports wie Cyberpunk 2077 auf die Konsole gesehen, aber es gibt immer noch einige Spiele, die beim Versuch, auf die Switch zu wechseln, auf technische Probleme stoßen könnten.

Ein solches Spiel ist Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33. In einem Interview mit Automaton sagte Regisseur Guillaume Broche, dass das Studio zwar einen möglichen Switch 2-Port prüft, dies aber momentan möglicherweise nicht gelingt. "Wir sind daran interessiert, einen Weg dafür zu finden, aber es ist noch zu früh, um noch etwas anzukündigen", sagte er.

Mitbegründer und technischer Chef Tom Guillermin ergänzte: "Es ist eine große technische Herausforderung, weil wir versucht haben, mit dem Spiel etwas Schönes zu machen, aber natürlich ist die Switch 2 nicht so leistungsstark wie die PlayStation oder die Xbox Series X. Deshalb ist es eine wichtige Sache für uns, besonders angesichts der Größe unseres Studios."

Broche sagte weiter, dass viele Features, die auf der Unreal Engine 5 funktionieren, nicht unbedingt gut auf die Nintendo Switch 2 passen, was bedeutet, dass es viele Herausforderungen geben würde, das Spiel zu übertragen. Der Hauptcharakter und Konzeptkünstler Alan Reynaud sagte, dass es eher von den Updates von Unreal Engine abhängt, sodass das Studio sehen kann, wie zeitaufwendig es wäre, Clair Obscur: Expedition 33 auf eine neue Plattform zu bringen.

Im Moment arbeitet Sandfall auch an seinem nächsten Titel, der angeblich große Risiken eingeht, genau wie der erste Titel des Studios.