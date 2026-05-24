Unreal Engine 6 offiziell mit Rocket League Präsentation vorgestellt

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Epic und Psyonix haben nun offiziell Unreal Engine 6 mit großem Tamtam vorgestellt, was den nächsten großen Schritt für Rocket League markiert und ein bedeutendes Upgrade darstellt.

Die Ankündigung erfolgte während der RLCS 2026: Paris Major und wurde als "eine neue Ära" beschrieben. Spezifische technische Details wurden jedoch nicht genannt, aber die kurzen Clips vermittelten dennoch einen Hinweis darauf, was noch kommen wird.

Es gibt schon lange Gerüchte, dass Rocket League auf eine neue Version von Unreal Engine wechseln würde. Viele hatten wahrscheinlich mit einem Übergang zu UE5 gerechnet, doch stattdessen machen sie einen riesigen Sprung zur nächsten Generation.

Was genau die neue Version von Rocket League in Bezug auf Inhalt enthalten wird, bleibt unklar. Es ist noch nicht klar, ob es sich um ein komplett neues Spiel, ein großes Update oder eine technische Überarbeitung der bestehenden Version handelt.

Veröffentlichungsdatum? Nein, noch nichts dergleichen, aber zumindest wissen wir jetzt, dass Unreal Engine 6 unterwegs ist. Sieh dir den Clip unten an.